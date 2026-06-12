Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Mars Transit 2026: జూన్ 16న కృత్తిక నక్షత్రంలోకి కుజుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

Mars Transit 2026: జూన్ 16న కృత్తిక నక్షత్రంలోకి కుజుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 12, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:48 AM IST

Mars Transit in Krittika Nakshatra 2026: జూన్ 16న కుజుడు కృత్తిక నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విముక్తి కూడా కలుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఆస్తుల వివాదాల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Mars Transit in Krittika Nakshatra 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కుజ గ్రహాన్ని ధైర్యం, బలంతో పాటు శౌర్యానికి అధిపతిగా చెప్పుకుంటారు. అందుకే ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. జూన్ 16న కుజుడు మేషరాశిని వదిలిపెట్టి వృషభరాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. అలాగే కృత్తిక నక్షత్రంలోకి కూడా ప్రవేశించబోతోంది. దీని కారణంగా కుజ గ్రహం ప్రభావం మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై పడుతుంది.  

Mars Transit in Krittika Nakshatra 2026 Effect On Zodiac1/6

సూర్యుడి ప్రభావం..

కృత్తిక నక్షత్రానికి అధిపతి సూర్యుడు కావడంతో.. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారిపై ఊహించని సూర్యుడి ప్రభావం కూడా పడుతుంది. దీంతో ఆయా రాశులవారికి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన సమస్యల నుంచి విముక్తి కూడా కలుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.   

Mars Transit in Krittika Nakshatra 2026 Effect 2/6

సింహ రాశి

ఈ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు కాబట్టి.. దీని నక్షత్రంలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల వీరికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అన్ని ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అలాగే అదృష్టం కూడా పూర్తిస్థాయిలో సహకరిస్తుంది. దీర్ఘకాలికంగా నిలిపోయిన ప్రాజెక్టులు కూడా ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఊపందుకుంటాయి. అలాగే ఉన్నతాధికారులతో సంబంధాలు తప్పకుండా బలపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కూడా ఖరారు అవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

Mars Transit in Krittika Nakshatra3/6

మేష రాశి

కుజ నక్షత్ర సంచారం ఎఫెక్ట్‌తో ఈ మేష రాశివారికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. గతంలో నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగిపొందుతారు. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకున్నవారికి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. భవిష్యత్తులో కూడా మంచి మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి కూడా కలుగుతుంది.   

Mars Transit Effect4/6

వృశ్చిక రాశి

కుజుడి ప్రభావంతో వృశ్చిక రాశివారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సానుకూల ప్రభావంతో జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. వీరు తప్పకుండా కఠినమైన సవాళ్లను ఎదురుకుని జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు. కొత్త ఉద్యోగాల్లో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు ఆస్తుల పరమైన సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి.   

Mars Transit In Krittika Nakshatra5/6

ధనుస్సు రాశి

కృత్తిక నక్షత్రంలో కుజుడి సంచారం కారణంగా ధనుస్సు రాశివారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. న్యాయపరమైన వివాదాలు కూడా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయం యువకులకు సువర్ణ అవకాశంగా మారుతుంది. ఎలాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలైనా సులభంగా తొగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నాయి. 

Kuja Sankramanam 20266/6

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Mars transit
Krittika Nakshatra
Astrology News
Mars Transit Effect
Mars Transit Zodiac

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PF ఖాతా ఉంటే రూ. 7 లక్షలు ఫ్రీ.. ఎలా పొందాలో తెలుసా?
EPFO57 min ago
2
mukesh ambani tirumala visit1 hr ago
3
Gold Price Today1 hr ago
4
US Iran Peace Talks1 hr ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago