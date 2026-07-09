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మృగశిర నక్షత్రంలోకి కుజుడు.. ఆగస్టు 12 వరకు ఈ రాశుల జాతకం పూర్తిగా మారిపోతుంది!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:10 PM IST

Mars Transit In Mrigashira Nakshatra: మృగశిర నక్షత్రంలోకి కుజుడు సంచారం చేయడంతో ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Mars Transit In Mrigashira Nakshatra 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అన్ని గ్రహాల మార్పులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని మనందరికీ తెలుసు.. నవగ్రహాలలో సేనాధిపతిగా పరిగణించే కుజుడు త్వరలోనే తన నక్షత్రాన్ని చేయబోతోంది.. జూలై 24వ తేది మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో కుజుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు.. ఈ నక్షత్రంలో కుజుడు ఆగస్టు 12వ తేది వరకు కొనసాగుతాడని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 
 

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కుజుడి నక్షత్ర సంచారం..

కుజుడి నక్షత్ర సంచారం కారణంగా ప్రధానంగా 4 రాశుల వారి జాతకం పూర్తిగా మారిపోబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ రాశుల వారికి ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరగడంతో పాటు.. తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగలతో పాటు వ్యాపార రంగాలలో భారీ పురోగతి లభిస్తుంది.. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

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సింహ రాశి (Leo)

కుజుడి నక్షత్ర సంచారం కారణంగా సింహ రాశివారికి జీవితంలో భారీ మార్పులు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు చేతికందే ఛాన్స్‌ కూడా ఉంది.. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు, సామాజిక ప్రతిష్ఠ పెరుగుతాయి.   

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మేష రాశి (Aries)

మృగశిర నక్షత్రంలోకి కుజుడి సంచారంతో మేష రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది.. ఈ సమయంలో మీలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో ఊహించని రీతిలో బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి.. తండ్రి నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి.  

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కర్కాటక రాశి (Cancer)

కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారస్తులు భారీ లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. మీ మనసులో చాలా కాలంగా నెరవేరని పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఈ సమయంలో నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

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వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

కుజుడి నక్షత్ర సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో చాలా కాలంగా ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి ఆనందం తిరిగి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబంలో ఉన్న అశాంతితో పాటు గొడవలు పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. కెరీర్‌లో అపారమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు.. జీతాల పెంపు కూడా లభిస్తుంది.. వ్యాపారంలో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు తొలగిపోయి.. డబ్బు కొరత పూర్తిగా తీరుతాయి..

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గమనిక

గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచనలు, నమ్మకాలపై ఆధారపడి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు. 

TAGS:
Mars transit
Mrigashira Nakshatra
Mars Transit Effect
Mars Transit Zodiac

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