Mars Transit Effect: గురు గ్రహం అధిపతిగా వ్యవహరించే పునర్వాసు నక్షత్రంలోకి కుజుడు ప్రవేశించాడు.. దీని కారణంగా 22 రోజులపాటు కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరి అనుకున్న లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు తప్పకుండా సాధించగలుగుతారు.
Mars Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అంగారక గ్రహానికి చాలా అద్భుతమైన ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే ఆరుద్ర నక్షత్రంలో నుంచి కుజుడు సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన బుధవారం రోజున పునర్వాసులు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. అయితే సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ వరకు ఈ కుజ గ్రహం అంగారకుడు పరిపాలించే అదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో ఉండబోతున్నాడు. అప్పటివరకు ఈ సమయంలో అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది.
పునర్వాసుల నక్షత్రానికి అధిపతి దేవతలకు గురువైన గురుడిగా భావిస్తారు. అయితే, కుజ గురు గ్రహాల మధ్య స్నేహపూర్వ ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారిపై జ్ఞానం ఇతర అంశాలపై ప్రభావం పడుతుంది. 22 రోజులపాటు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలిగి.. అద్భుతమైన శ్రేయస్సు లభిస్తుంది..
మేష రాశి వారికి కుజుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి గురు గ్రహానికి సంబంధించిన నక్షత్రంలో సంచారం చేయడం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి బలంతో పాటు ధైర్యం పెరిగి, ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. సకాలంలో నిలిచిపోయిన పనులు ఎంతో సులభంగా ఊపందుకుంటాయి. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభించి.. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయి.
కుజ గురు గ్రహాలు రెండు సింహరాశికి స్నేహపూర్వకమైన గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. అలాంటిది ఈ సమయంలో ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు కూడా తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విద్యార్థులతో పాటు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు గురువు కుజ గ్రహాల ప్రభావంతో ఉద్యోగాలపరంగా పదోన్నతులు లభిస్తాయి. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా అధికారులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడి.. అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇక ఎప్పట్నుంచో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
మీన రాశి వారికి గురుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తారు. అలాంటిది కుజుడు గురు గ్రహానికి సంబంధించిన పునర్వాసులు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా సంక్లిష్టమైన సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. అంతేకాకుండా మతపరమైన అంశాల్లో కూడా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆస్తులు భూ వివాదాలు వంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వ్యక్తులందరికీ తప్పకుండా పరిష్కారం కలుగుతుంది. అలాగే కొత్త వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు.
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