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Mars Transit 2026: అంగారకుడి నక్షత్ర పరివర్తనం.. ఈ రాశుల వారి ఇళ్లలో కురవనున్న డబ్బుల వర్షం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 11, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:07 AM IST

Mars Transit In Rohini Nakshatra 2026: జూలై 12న తేదిన రోహిణి నక్షత్రంలోకి అంగారకుడు ప్రవేశించబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. 

Mars Transit In Rohini Nakshatra 2026 Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాలను ఆకస్మిక మార్పులకు కారకుడిగా భావిస్తారు. అందులో అంగారక గ్రహం ఒకటి.. ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహ సంచారం కారణంగా మొత్తం అన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తూ వస్తాయి. 

Mars Transit In Rohini Nakshatra1/6

అంగారక గ్రహం

ఇదిలా ఉంటే జూలై 12న, అంగారక గ్రహం కృత్తిక నక్షత్రాన్ని విడిచి రోహిణి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. ఈ గ్రహం నవంబర్ 12 వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే కొనసాగుతూ ఉంటుంది.. దీని కారణంగా నాలుగు రాశుల వారికి వృత్తి, సంపద, ఆనందం పరంగా అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. అధిక మొత్తంలో మేధోశక్తి కూడా పెరుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Mars Transit In Rohini Nakshatra Zodiac2/6

మేష రాశి

రోహిణి నక్షత్రంలోకి అంగారక గ్రహం ప్రవేశించడం వల్ల మేష రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నాయకత్వ సామర్థ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఆదాయంతో పాటు ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలోనే కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి నెలకొంటాయి..  

Mars Transit 2026 Benefits3/6

సింహ రాశి

అంగారక గ్రహం ప్రభావంతో సింహ రాశివారికి కూడా అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఊహించని స్థాయిలో అదృష్టం కూడా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే అనేక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా పై అధికారుల సపోర్ట్‌ కూడా లభించి.. ప్రధాన సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. దీంతో పాటు కొత్త వ్యాపారాలు చేసేవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.   

Mars Transit 2026 Effect On Zodiac4/6

వృశ్చిక రాశి

అంగారక గ్రహం ఎఫెక్ట్‌తో వృశ్చిక రాశివారికి కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కొత్త భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా బలం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. కుటుంబంలో సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.   

Mars Transit Effects On Leo5/6

ధనుస్సు రాశి

అరుణ గ్రహ నక్షత్ర సంచారంతో ధనుస్సు రాశివారికి జీవితంలో ముఖ్యమైన, సానుకూలమైన మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. కొత్త బాధ్యతలు లభించి.. జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. 

Mars Transit Effects 6/6

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TAGS:
Mars transit
Mars Transit Effect
Mars Transit Zodiac
Mars Transit Telugu News

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