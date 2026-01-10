English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Mars Transit: సంక్రాంతి రెండు రోజులకు.. మకరంలోకి కుజుడు.. ఈ రాశులకు ఎనలేని సంపద!

Mars Transit: సంక్రాంతి రెండు రోజులకు.. మకరంలోకి కుజుడు.. ఈ రాశులకు ఎనలేని సంపద!

Mars Transit Effect On Zodiac: మకర సంక్రాంతి అయిన రెండు రోజుల తర్వాత కుజుడు మకరంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా మూడు గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. ఈ కలయికతో యోగం ఏర్పడి కొన్ని రాశులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

Mars Transit Effect On Zodiac Telugu: హిందూ సంప్రదాయంలో మకర సంక్రాంతికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అంతేకాకుండా జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కూడా ఎంతో ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఈ రోజున సూర్యుడు ధనస్సు రాశి నుంచి మకరంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే కొన్ని గ్రహాల కలయిక కూడా జరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఎన్నో శుభయోగాలు కూడా ఏర్పడతాయి. అయితే, ఈ ఏడాది సూర్యుడు జనవరి 14వ తేదీన మకరంలోకి వెళ్ళబోతున్నాడు. ఇప్పటినుంచి సంక్రాంతి ప్రారంభమవుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 
1 /6

మకర సంక్రాంతి తర్వాత సరిగ్గా రెండు రోజులు కుజుడు మకరంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా సూర్య కుజ సంయోగం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే అప్పటికి శుక్రుడు కూడా అదే రాశిలో ఉండడం వల్ల ఈ మూడు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా జనవరి 16వ తేదీన రుచిక రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుందని వారు అంటున్నారు. ఈ రాజయోగం వల్ల ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. మకర సంక్రాంతి రెండు రోజుల తర్వాత సరిగ్గా జనవరి 16 నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది.  

2 /6

కుజుడి సంచారంతో మీన రాశి వారి జీవితం చాలా అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం మూడు రాశులతో మకర రాశిలో కలయిక జరపడం కారణంగా మీన రాశి వారికి అద్భుతమైన ధైర్యాన్ని అందిస్తుంది. దీనివల్ల వీరు కొన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ వరకు అనుకున్న పెద్ద పెద్ద కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. వ్యాపారాల్లో పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా తిరిగి మెరుగుపడుతుంది.   

3 /6

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కుజుడి సంచారం కారణంగా అదృష్టం చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల మార్పులు వస్తాయి. కుటుంబం, సోదరులు మీ పక్కనే ఉండడం వల్ల వారి సలహాలతో ముందుకు సాగుతారు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభించబోతోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు.  

4 /6

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడి సంచారంతో జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించబోతోంది. కెరీర్పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించి ఉద్యోగాల్లో రాణించగలుగుతారు. ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఎంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ రంగాలకు సంబంధించిన ఎలాంటి పనులైన ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి.  

5 /6

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడి సంచారంతో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా తోబుట్టుల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ వరకు తొందరపడకుండా పనులు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన డబ్బును కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో ఆలోచించడం చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

6 /6

Mercury transit Mercury Transit 2026 Mars Transit 2025 Venus Transit Effect

Next Gallery

PF Salary Limit: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. వేతన పరిమితి రూ.25000 నుంచి రూ.30000లకు పెంపుపై కీలక అప్ డేట్..!!