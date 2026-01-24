Prabhas Fans: దర్శకుడు మారుతి పేరు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ప్రభాస్ అభిమానులు మారుతిని ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేర్చి ఆయనను దూషించిన ఘటన ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ గ్రూప్లో జరిగిన సంభాషణల స్క్రీన్షాట్లు.. బయటకు రావడంతో ఈ విషయం మరింత పెద్దదైంది.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక స్క్రీన్ షాట్ అందరిని పరుస్తోంది. ఈ స్క్రీన్ షాట్ లో మరోసారి దర్శకుడు మారుతి ప్రభాస్ ని మీడియం రేంజ్ హీరో అంటే అవమానించారు. అసలు విషయానికి వస్తే..దర్శకుడు మారుతి ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా మిడియం రేంజ్ హీరోలతో సినిమాలు చేశారు అన్న సంగతి తెలిసిందే.
అలాంటి మారుతికి పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్తో సినిమా చేసే అవకాశం రావడం అప్పట్లో పెద్ద వార్త అయింది. ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా..ది రాజా సాబ్.. భారీ అంచనాల మధ్య.. సంక్రాంతికి విడుదలైంది. అయితే ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేక ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్గా నిలిచింది.
ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు జరిగిన ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మారుతి చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో వివాదానికి కారణమయ్యాయి. ఆ ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ మారుతి అనుకోకుండా ప్రభాస్ను మిడియం రేంజ్ హీరోగా పేర్కొన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ “బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ స్టార్ అయ్యాడు” అన్న భావన బయటపడింది. ఈ వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినా సినిమా ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత ప్రభాస్ అభిమానులు వాటిని తీవ్రంగా తీసుకున్నారు.
సినిమా ఫలితం నిరాశపరిచిన తర్వాత అభిమానుల కోపం మారుతిపై పడింది. సోషల్ మీడియాలో మారుతిపై విమర్శలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది ప్రభాస్ అభిమానులు మారుతిని ఒక ప్రైవేట్ గ్రూప్లో చేర్చి అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపినట్టు తెలుస్తోంది. ఆ గ్రూప్లో మారుతిని నేరుగా టార్గెట్ చేస్తూ మాటలు అన్నారు.
ఈ పరిస్థితికి స్పందించిన మారుతి ఒక మెసేజ్ పంపారు. అందులో ఆయన “బై.. మిడియం రేంజ్ హీరో ఫ్యాన్స్” అనే వ్యాఖ్య చేసి ఆ గ్రూప్ నుంచి నిశ్శబ్దంగా బయటకు వచ్చారు. ఈ ఒక్క మెసేజ్ ఇప్పుడు పెద్ద దుమారం రేపుతోంది. కొందరు మారుతి స్పందన తప్పు అంటుంటే మరికొందరు అభిమానుల ప్రవర్తనే కారణం అని అంటున్నారు.
అయితే ఇది నిజంగానే మారుతి నెంబర్ లేకపోతే ఎవరైనా ఆకతాయిలో.. ఇలాంటి గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి.. అందులో ఊరికే వేరే వాళ్ళ నెంబర్ ని.. మారుతి పేరుతో ఫీడ్ చేసి ఇలా స్క్రీన్ షాట్ వైరల్ చేస్తున్నారా అన్న విషయం తెలియాల్సి ఉంది.