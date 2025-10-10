Maruti Arena Diwali 2025 Offer: దీపావళికి కారు కొందాం అనుకుంటున్నారా? స్విఫ్ట్, బ్రెజ్జా, ఎర్టిగాలపై భారీ డిస్కౌంట్స్..!!

Diwali 2025 offers on Maruti Cars: దేశంలో అగ్రగామి కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి ఈ అక్టోబర్ 2025లో తన అరీనా డీలర్షిప్ల ద్వారా కొనుగోలు చేసే వాహనాలపై వినియోగదారులకు భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. పండుగ సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కస్టమర్లకు రూ. 65,000 వరకు తగ్గింపులు అందిస్తోంది.
ఈ ఆఫర్లు ఆల్టో K10, S-ప్రెస్సో, స్విఫ్ట్, బ్రెజ్జా, ఎర్టిగా, డిజైర్, ఈకో వంటి పాపులర్ మోడళ్లపై వర్తిస్తాయి. నగరాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల కొనుగోలుదారులకు కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మారుతి ఆల్టో K10 , ఎస్-ప్రెస్సో పెట్రోల్, CNG వేరియంట్లపై రూ. 55,000 వరకు డిస్కౌంట్స్ అందిస్తున్నాయి. ఇది చిన్న కుటుంబాలకు అనువైన మోడళ్లపై మంచి ఆఫర్గా పరిగణించవచ్చు. మరోవైపు, స్విఫ్ట్ వంటి ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్పై రూ.43,750 వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఇది MT L, MT V, Z, AGS V, Z వేరియంట్లకు వర్తిస్తుంది.
SUVలను కోరుకునే వారికి కూడా ఈ సారి బంపర్ ఆఫర్ ఉంది. మారుతి బ్రెజ్జా పై రూ.35,000 వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు బాగా నచ్చిన ఎర్టిగా MPV పై రూ. 25,000 వరకు తగ్గింపును ప్రకటించారు. డిజైర్ పై అయితే రూ. 2,500 తగ్గింపును సంస్థాగత అమ్మకాలకు మాత్రమే వర్తింపజేశారు. వ్యాపార వాహనాల విభాగంలో మారుతి ఈకో పెట్రోల్ మరియు CNG వేరియంట్లపై రూ. 2,500 నుండి రూ. 40,500 వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.
ఈ నెలలో మారుతి సుజుకి తమ టూర్ సిరీస్ కార్లపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందిస్తోంది. టూర్ H1 పెట్రోల్, CNG వేరియంట్లపై రూ. 65,500 వరకు తగ్గింపులు ఉండగా, టూర్ S పై రూ. 15,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ అందిస్తోంది. అదనంగా, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, స్క్రాపేజ్ బోనస్లు కూడా ఈ ఆఫర్లలో భాగంగా అందిస్తున్నాయి.
ఈ సీజన్లో కారు కొనాలనుకునే వినియోగదారులకు ఇది మంచి అవకాశమని చెప్పుకోవచ్చు. మారుతి సుజుకి ప్రతి వాహనంపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ఇవ్వడం వల్ల పండుగ సీజన్లో అమ్మకాలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆఫర్లు పరిమిత కాలానికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నందున, కొనుగోలు దారులు సమయాన్ని వృథా చేయకుండా సమీప మారుతి అరీనా డీలర్షిప్ను సంప్రదించాలి.