Maruti Cars Banned: ఈ గ్రామంలో ఆ కార్లు బ్యాన్.. కారణం తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు..!!

Maruti car ban village: మహారాష్ట్రలోని నండూర్ నింబా గ్రామంలో హనుమంతుడు, నింబ దైత్యుడి మధ్య జరిగిన పురాణ వివాదం కారణంగా మారుతి కార్లు పూర్తిగా నిషేధించారు.ఆ గ్రామంలో హనుమాన్ ఆలయం లేదు. మారుతీ పేరు కూడా పెట్టరు. కొన్ని స్థానిక సంఘటనలు ఈ నిర్ణయానికి తీసుకునేందుకు కారణమయ్యాయని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
భారతదేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రం, నగరం, గ్రామం తన ప్రత్యేకత, సంప్రదాయాలు, స్థానిక నమ్మకాల ద్వారా ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందుతుంది. అయితే మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్నగర్ జిల్లా నండూర్ నింబా ఒక వింత గ్రామంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మారుతి కార్లను ఎవరూ కొనరు లేదా నడపరు. ఈ ప్రత్యేక నమ్మకం గ్రామానికి జాతీయ దృష్టిని కూడా ఆకర్షించింది.
గ్రామంలోని ప్రజలు తమ విశ్వాసాన్ని సాధారణ మత సంప్రదాయాలపై కాకుండా, గ్రామ రక్షక దేవత అయిన నింబ దైత్యుడిపై ఆధారపెడతారు. శతాబ్దాల క్రితం నింబ దైత్యుడు, హనుమంతుడు (మారుతి అని కూడా పిలుస్తారు) మధ్య ఒక పెద్ద వివాదం జరిగినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పరిస్థితి తీవ్రత చెందడంతో, శ్రీరాముడు జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది.
శ్రీరాముడు నింబ దైత్యుడికి గ్రామాన్ని రక్షించే అధికారాన్ని ఇచ్చారని, హనుమంతుడు ఆ ప్రాంతం నుండి దూరంగా ఉండాలని సూచించినట్లు గ్రామస్తులు నమ్ముతారు. అప్పటినుండి, హనుమంతుడి పేరు, ఆరాధన, అలాగే మారుతి కార్లు ఈ గ్రామంలో పూర్తిగా నిషేధించారు.
నండూర్ నింబా గ్రామంలో హనుమంతుడి ఆలయం లేనందే కాక, పిల్లలకు కూడా మారుతి లేదా హనుమాన్ అనే పేర్లను పెట్టరు. గ్రామస్తులు నమ్మకం ప్రకారం హనుమంతుడు గ్రామంలో ప్రవేశించడం ఏదైనా దురదృష్టానికి కారణమవుతుందని భావిస్తారు. మారుతి కార్ల నిషేధం కూడా ఈ నమ్మకానికి సంబంధించినదే అని చెబుతున్నారు.
స్థానికులు చెప్పిన కథలు ఈ నమ్మకాన్ని మరింత బలపరిచాయి. అనేక సంవత్సరాల క్రితం, గ్రామంలోని ఒక వైద్యుడు మారుతి 800 కారు కొన్నాడు. అతని క్లినిక్కు వచ్చే రోగుల సంఖ్య అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోయిందట. ఆర్థిక సమస్యలు పెరగడంతో.. ఆ వైద్యుడు మారుతి కారును అమ్మి, టాటా సుమో కొనాడు. అప్పటినుండి అతని వ్యాపారం తిరిగి అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభమైందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ఇక మారుతి కార్లతో సంబంధించి మరిన్ని సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నమ్మకం కేవలం హనుమంతుడి పేర్లతో మాత్రమే పరిమితమై ఉంది. గ్రామస్తులు ఇతర దేవతలను, ఉదాహరణకు గణేశుడు, కృష్ణుడు, ఇతర దేవుళ్లను ఎల్లప్పుడూ ఆరాధిస్తూనే ఉంటారు. ఈ విధంగా నండూర్ నింబా గ్రామం తన ప్రత్యేక, ప్రాచీన, విచిత్ర నమ్మకాల ద్వారా భారతదేశంలో ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందింది.