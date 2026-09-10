Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /రూ.1.80 లక్షల డౌన్‌పేమెంట్‌తో మారుతి ఈ-విటారా మీ సొంతం.. నెలకు EMI ఎంతంటే?

రూ.1.80 లక్షల డౌన్‌పేమెంట్‌తో మారుతి ఈ-విటారా మీ సొంతం.. నెలకు EMI ఎంతంటే?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 10, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:43 AM IST

Maruti Suzuki e Vitara Delta Monthly EMI: మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మారుతి సుజుకి ఈ-విటారా కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ముఖ్యంగా రోజు ఆఫీలకు వెళ్లేవారికి ఈ కారు బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా భావించవచ్చు.. అయితే, దీని బడ్జెట్‌ ఫ్లాన్‌తో పాటు EMI ఆప్షన్‌, ధర వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.. 

Maruti Suzuki e Vitara Delta Monthly EMI Telugu: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో మారుతి సుజుకి కార్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్‌ ఉంది. గత కొద్ది రోజుల క్రితం ఈ కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) విభాగంలోకి గ్రాండ్‌గా కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో కూడిన ఇదే బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీల కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నవారికి మారుతి సుజుకి ఈ-విటారా (Maruti Suzuki e-Vitara) బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా భావించవచ్చు.  ముఖ్యంగా బడ్జెట్, ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చిన డెల్టా (Delta - Electric) వేరియంట్‌పై వినియోగదారులు భారీగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
 

Maruti Suzuki e Vitara Delta Monthly EMI1/5

డెల్టా వేరియంట్‌

ఒకవేళ మీరు హైదరాబాద్‌లో ఈ ఈ-విటారా డెల్టా వేరియంట్‌ను లోన్ లేదా ఫైనాన్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.. ఎంత డౌన్‌పేమెంట్ చెల్లించాలి? వడ్డీ రేట్లు వివరాలు? నెలవారీ ఈఎంఐ (EMI) ఎంత పడుతుంది? అనే పూర్తి వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Maruti Suzuki E Vitara Prce2/5

సుజుకి ఈ-విటారా డెల్టా (EV)

హైదరాబాద్ నగరంలో మారుతి సుజుకి ఈ-విటారా డెల్టా (EV) వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర రూ. 16,85,059గా ఉంది. మీరు దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే సుమారు రూ. 1,80,000 డౌన్‌పేమెంట్‌గా చెల్లించి సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

E Vitara Monthly Emi3/5

మిగిలిన మొత్తం లోన్ రూ. 15,05,059గా వస్తుంది. అయితే, ఈ లోన్‌కి బ్యాంక్ వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి 8.80 శాతం అయితే.. 4 సంవత్సరాల పాటు లోన్ పెట్టుకుంటే.. ప్రతి నెలవారీ EMI రూ.37,311 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అసలతో పాటు వడ్డీ కలిపి 4 ఏళ్ల కాలంలో మొత్తం రూ.17,90,928 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  

Maruti Suzuki E Vitara4/5

ఈ-విటారా ప్రత్యేకతలు

మారుతి సుజుకి ఈ-విటారా చాలా అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్‌తో పాటు అత్యాధునిక ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే చాలా ప్రత్యేకమైన బ్యాటరీ రేంజ్‌తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. ఎలక్ట్రిక్ కారు కావడం వల్ల రోజువారీ ప్రయాణం చేసిన ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. 

Maruti E Vitara Features5/5

EMI ఆప్షన్స్‌

అయితే, ఈ కారుకు నెలకు రూ.37,300 వరకు బడ్జెట్ కేటాయించేవారు తప్పకుండా కొనుగోలు చేయోచ్చు.. రోజువారీ ఆఫీస్ ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఈ ఫైనాన్స్ ప్లాన్ ది బెస్ట్‌గా భావించవచ్చు.. బ్యాంకుల క్రెడిట్ స్కోరుతో పాటు సిబిల్ స్కోర్ ఆధారంగా వడ్డీ రేట్లు, EMI ఆప్షన్స్‌లో స్వల్ప మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

TAGS:
Maruti Suzuki E Vitara
Maruti Suzuki E Vitara Prce
Maruti Suzuki E Vitara Delta
E Vitara Monthly Emi

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND Vs BAN Asia Cup: నేడు భారత్ Vs బంగ్లాదేశ్ మధ్య సెమీఫైనల్ మ్యాచ్..ఆసియా కప్‌ ట్రోఫీకి చేరువలో టీమ్ఇండియా..
2
3
4
5