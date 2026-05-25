Maruti Flex Fuel Car: పెట్రోల్ టెన్షన్ అక్కర్లేదు..పూర్తిగా ఇథనాల్‌తోనే నడిచే మారుతి కొత్త కారు.. జూన్ 5న లాంచ్ ..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 25, 2026, 04:44 PM IST|Updated: May 25, 2026, 04:44 PM IST

Maruti Flex Fuel Car: భారత ఆటోమొబైల్ రంగం ఓ సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలకబోతోంది. కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తాజాగా ఓ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ఏడాది పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఢిల్లీలో జరగబోయే ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ లో మారుతీ సుజుకీ తన సరికొత్త ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వాహనాన్ని మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేయబోతుంది. 

మారుతి సుజుకి ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ కారు

maruti suzuki flex fuel car: పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మారుతీ సుజుకీ సరికొత్త కారును మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేయబోతోంది. పూర్తిగా ఇథనాల్ తో నడిచే ఈ కారును త్వరలోనే మార్కెట్లోకి తీసుకురానుంది. ఈ ఏడాది జూన్ 5వ  తేదీ. ఢిల్లీలో దీన్ని లాంచ్ చేయనుంది మారుతీ సుజుకీ. పర్యావరణ దినోత్సవం కావడంతో ఈ తేదీని ఎంచుకున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. క్రూడాయిల్ దిగుమతులను తగ్గించి.. పర్యావరణహిత ఇథనాల్ ఇంధనాలను ప్రోత్సహించాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యంలో భాగంగానే ఈ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ కారును మారుతీ మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోంది. 

ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ఫోర్-వీలర్

అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ఒక్క ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ఫోర్-వీలర్ కూడా అమ్మకానికి అందుబాటులో లేదు. కానీ ఇప్పుడు మారుతీ సుజుకీ ప్రకటనతో ఈ నిరీక్షణకు తెరపడినట్లయ్యింది. ఎందుకంటే త్వరలో విడుదల కానున్న మారుతి సుజుకి వారి కొత్త ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కారు, 100శాతం ఇథనాల్ లేదా E100 వరకు ఇంధన మిశ్రమంతో నడవగల సామర్థ్యం ఉన్న దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఫోర్-వీలర్ కానుంది. ఈకారులో ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, ఫ్యూయల్ సప్లై సిస్టమ్, ఇగ్నిషన్ టెక్నాలజీ ఉంటాయి. ఇవి వివిధ ఇంధన మిశ్రమాలపై సజావుగా పనిచేయడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.  

జపాన్ మొబిలిటీ షో 2025

కాగా గతేడాది.. జపాన్ మొబిలిటీ షో 2025లో.. సుజుకి తన ఫ్రాంక్స్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ఎస్‌యూవీని ప్రదర్శించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిలోని ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఫ్రాంక్స్ E85 ఇంధన మిశ్రమంతో, అంటే 85శాతం వరకు ఇథనాల్‌తో నడుస్తుంది.  కానీ E100కు సపోర్టు ఇవ్వుదు. ఇప్పుడు.. మారుతి సుజుకి లాంచ్ చేయబోయే కారు..  భవిష్యత్తులో నేరుగా E100, లేదా 100శాతం ఇథనాల్‌తో నడవగల సామర్థ్యం ఉన్న ఒక కొత్త ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ మోడల్‌ను విడుదల చేయవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి.

E100 అంటే ఏమిటి?

E100 అంటే ఏమిటి? E100 అనేది సాధారణంగా మనం పెట్రోల్ బంకుల్లో కొట్టించే పెట్రోల్ వేరు.. ఈ ఈ100 వేరు. ఈ అంటే ఇథనాల్. 100 అంటే శాతం స్వచ్చత అని అర్థం. అంటే ముడి చమురు నుంచి వచ్చే పెట్రోల్ తో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా కల్తీ లేదా మిశ్రమం లేకుండా పూర్తిగా వంద శాతం స్వచ్చమైన ఇథనాల్ తో తయారు అయిన ఇంధనాన్నే ఈ 100 అని అంటారు. 

కార్ల లాంచ్ కు లైన్ క్లియర్

కానీ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. దీనిని సాధారణ పెట్రోల్ వాహనాలలో నేరుగా ఉపయోగించలేరు. ఎందుకంటే ఇథనాల్  రసాయన ధర్మాలు పెట్రోల్ కన్నా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇది క్రమంగా వాహనంలోని కొన్ని భాగాలు తుప్పు పట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే భారతీయ ఇంజనీర్లు ఈ కారులో పిస్టన్  రింగులు, స్పార్క్ ఫ్లగ్స్, ఫ్యూయల్ పంప్ పైపులను ఇథనాలకు తట్టుకునే విధంగా రూపొందించారు. ఈ రకమైన పూర్తి ఇథనాల్ బండ్ల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కేంద్రం 2026ఏప్రిల్ లోనే టెస్టింగ్, సర్టిఫికేషన్ నిబంధనలతో ఈ100 కేటగిరిని కూడా అధికారికంగా చేర్చింది. అందుకే ఈ కార్ల లాంచ్ కు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది.

టాటా, టయోటా, మహీంద్రా, సుజుకీ

భారత ఆటో మొబైల్ మార్కెట్లో టాటా, టయోటా, మహీంద్రా, సుజుకీ వంటి 12 కంపెనీలు ఇప్పటికే ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ప్రోటోటైప్ వెహికల్స్ ను ప్రదర్శించాయి. హోండా, సుజుకీ వంటి కంపెనీల వల్ల టూవీలర్ సెగ్మెంట్లో కూడా ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ బైకులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. స్కూటర్లు, కార్లు, బస్సులు, ట్రక్కులు, ట్రాక్టర్ల సెగ్మెంట్లలో ఈవీ అనేది భారీగా పెరిగిపోయిందని చెప్పాలి. ఇక టాటా సంస్థ 2026 చివరి నాటికి లేదంటే 2027 ప్రారంభంలో తమ మొదటి ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ కారును మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తామని ప్రకటించింది. 

