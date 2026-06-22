/Maruti Grand Vitara: మారుతి గ్రాండ్ విటారా CNG కారు లోన్ పై తీసుకోవాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి? EMI ఎంతవుతుంది?

Maruti Grand Vitara CNG EMI: మారుతీ గ్రాండ్ విటారా సీఎన్జీ ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ. 13.48లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 15.62లక్షల షోరూమ్ వరకు ఉంటుంది. ఈ కారు కొనాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి. నెలలవారీ ఈఎంఐ ఎంతుంటుంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మారుతి గ్రాండ్ విటారా CNG వేరియంట్గా డెల్టాను అందిస్తోంది. ఈ మిడ్-సైజ్ SUV CNG వేరియంట్ను తయారీదారు రూ. 12.99 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు విక్రయిస్తోంది. ఒకవేళ దీనిని ఢిల్లీలో కొనుగోలు చేస్తే, రూ. 12.99 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో పాటు, రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి, సుమారు రూ. 86,000 రిజిస్ట్రేషన్ పన్ను, సుమారు రూ. 53,000 ఇన్సూరెన్స్, రూ. 13,000 TCS ఛార్జీతో పాటు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీని తర్వాత, ఢిల్లీలో ఈ వాహనం ఆన్-రోడ్ ధర రూ. 14.54 లక్షలు అవుతుంది.
మారుతి గ్రాండ్ విటారా CNG వేరియంట్గా డెల్టాను అందిస్తోంది. ఈ మిడ్-సైజ్ SUV CNG వేరియంట్ను తయారీదారు రూ. 12.99 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు విక్రయిస్తోంది. ఒకవేళ దీనిని ఢిల్లీలో కొనుగోలు చేస్తే, రూ. 12.99 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో పాటు, రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి, సుమారు రూ. 86,000 రిజిస్ట్రేషన్ పన్ను, సుమారు రూ. 53,000 ఇన్సూరెన్స్, రూ. 13,000 TCS ఛార్జీతో పాటు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీని తర్వాత, ఢిల్లీలో ఈ వాహనం ఆన్-రోడ్ ధర రూ. 14.54 లక్షలు అవుతుంది.
మీరు మారుతి గ్రాండ్ విటారా డెల్టా CNG వేరియంట్ను కొనుగోలు చేస్తే, బ్యాంక్ ఆ కొనుగోలుకు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకే ఫైనాన్స్ అందిస్తుంది. కాబట్టి, రూ. 3 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత, మీరు బ్యాంక్ నుండి సుమారుగా రూ. 11.54 లక్షలు ఫైనాన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ బ్యాంక్ మీకు రూ. 11.54 లక్షలను 7 సంవత్సరాల కాలానికి 9శాతం వడ్డీకి లోన్ ఇచ్చినట్లయితే.. మీరు రాబోయే 7 సంవత్సరాల పాటు నెలకు కేవలం రూ. 18,568 EMI మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
మీరు ఒక బ్యాంకు నుండి రూ. 11.54 లక్షల కారును 7ఏళ్ల కాలానికి 9శాతం వడ్డీ రేటుతో తీసుకుంటే.. 7ఏళ్ల పాటు నెలకు రూ. 18,568 ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి 7ఏళ్లలో మీరు మారుతి గ్రాండ్ విటారా CNG వేరియంట్ కోసం సుమారుగా రూ. 4.05 లక్షలు వడ్డీగా చెల్లిస్తారు. ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్, వడ్డీతో కలిపి మొత్తం ధర సుమారుగా రూ. 18.59 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా మిడ్-సైజ్ SUV సెగ్మెంట్లో స్థానం పొందింది. ఇది టాటా హారియర్, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరడర్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, ఎంజి హెక్టర్, హోండా ఎలివేట్ వంటి వాటితో నేరుగా పోటీపడుతుంది.