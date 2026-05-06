Maruti Invicto: మైలేజ్‌ ఎక్కువ.. ధర తక్కువ.. పైగా దాదాపు 3లక్షల డిస్కౌంట్.. ఈ ఛాన్స్ మిస్‌ చేసుకుంటే మీరు అన్‌-లక్కీ ఫెలో బ్రో..!!

Maruti Invicto Discounts May 2026: మీ ఫ్యామిలీ కోసం 7 సీటర్ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్. తక్కువ ధర..ఎక్కువ మైలేజీతో ఏకంగా 3లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ తో మారుతీ సుజుకీ అందిస్తున్న ఈ ఆఫర్ ను మిస్ చేసుకోకండి. ప్రీమియం సీరిస్ లో మారుతీ సుజుకీ అందించే అత్యంత ఖరీదైన కారు ఇన్విక్టో పై ఈ నెలలో భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది కంపెనీ. ధర, ఫీచర్లు, డిస్కౌంట్ ఆఫర్  గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
మనదేశంలో మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ధరలు.. మంచి మైలేజీ, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ కారణంగా చాలా మంది మారుతి కార్లవైపే మొగ్గు చూపిస్తుంటారు. అయితే మారుతీ సుజుకీ కేవలం బడ్జెట్ కార్లకే పరిమితం అవ్వలేదు. నెక్సా డీలర్ షిప్ ద్వారా ప్రీమియం కార్లను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్రీమియం సీరిస్ లో మారుతీ సుజుకీ అందించే అత్యంత ఖరీదైన కారు ఇన్విక్టో. ఇది టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ ను బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేసిన ఎంపీవీ. మీరు లగ్జరీ ఫ్యామిలీ కారు కొనాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నట్లయితే మారుతీ సుజుకీ తన ఫ్లాగ్ షిప్ మోడల్ అయిన ఇన్విక్టో పై ఈ నెలలో భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది.   

మీరు ఇన్విక్టో కారును కొనాలనుకుంటే ఈ నెల మీకు అద్భుతమైన అవకాశమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మారుతి సుజుకి ఇన్విక్టోపై మొత్తంగా రూ. 2.15 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. దీనిలో క్యాష్ డిస్కౌంట్స్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్.. ఇతర ఆఫర్లు కలిసి ఉన్నాయి. అయితే.. ఈ డిస్కౌంట్ వేరియంట్ స్టాక్ లభ్యత..మీరు నివసించే నగరంపై ఆధారపడి మారే అవకాశం ఉంటుందని గమనించాలి. 

మారుతి ఇన్విక్టో ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే.. ఒక పవర్ ఫుల్  లగ్జరీ ఫీచర్లతో కూడిన కారు. ఇందులో 2.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో కూడిన స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఇది ఈ-సివిటి (e-CVT) గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.  ఇంత పెద్ద కారు అయినప్పటికీ, ఇది లీటరుకు సుమారు 23.24 కిలోమీటర్ల (ARAI సర్టిఫైడ్) మైలేజ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది దీని అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 10.1-ఇంచ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పవర్ టెయిల్‌గేట్, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఈబిడితో కూడిన ఏబిఎస్ తోపాటు మరిన్ని సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఈ కారులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇన్విక్టో ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 25.30 లక్షల నుండి రూ. 29.01 లక్షల వరకు ఉంది. ఈ కొత్త డిస్కౌంట్‌తో ఆన్-రోడ్ ధర భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.

మీరు టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ లేదా ఇతర ప్రీమియం ఎంపీవీ కార్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా మంచి ఫీచర్లు, మైలేజ్,  లగ్జరీని కోరుకుంటే, మారుతి ఇన్విక్టో ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది.  ముఖ్యంగా రూ. 2 లక్షలకు పైగా తగ్గింపు లభిస్తున్న తరుణంలో, ఇది బెస్ట్ డీల్ అని చెప్పాలి.   

ఈ ఆఫర్లు పరిమిత కాలం వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండవచ్చు. కాబట్టి, ఖచ్చితమైన ఆఫర్లు, స్టాక్ .. ఇతర వివరాల కోసం మీకు సమీపంలోని మారుతి సుజుకి నెక్సా డీలర్‌షిప్‌ను వెంటనే సంప్రదించండి. మీ పాత కారును ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే..  దాని విలువపై కూడా అదనపు బోనస్ పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ బెస్ట్ డీల్ ను మిస్ చేసుకోకండి.   

