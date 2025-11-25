English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
5-Seater Car Cheaper Than Maruti Alto: ఈ కారు మారుతి ఆల్టో కంటే చీప్..! ఈ సరికొత్త 5 సీట్ కారు మిడిల్‌ క్లాస్‌కి ది బెస్ట్ ఆప్షన్..!!

5-Seater Car Cheaper Than Maruti Alto: భారత మార్కెట్లో మారుతి ఆల్టో కంటే తక్కువ ధరకే మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో అందుబాటులో ఉంది. కేవలం రూ.3.49 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చే ఈ కారు 5 సీటింగ్, డ్యూయల్-జెట్ ఇంజిన్, డ్యూయల్ ఎయిర్‌బ్యాగులు, ABS, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి ఫీచర్లతో బడ్జెట్ సెగ్మెంట్‌లో మంచి ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుంది.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో తక్కువ ధరతో పాటు మంచి ఫీచర్లు కలిగిన కార్లకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. సాధారణంగా బడ్జెట్ సెగ్మెంట్‌లో మారుతి ఆల్టో K10 అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎంపికగా నిలుస్తుంది. నాలుగు లక్షల రూపాయల కంటే తక్కువ ధరలో లభించే ఈ కారును చాలామంది మొదటి కారు గా ప్రిఫర్ చేస్తారు. అయితే, ఆల్టో K10 కంటే మరింత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉండే మరో మోడల్ కూడా మారుతి సుజుకి కంపెనీ నుంచే వస్తుంది. అదే మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో. ఈ కారు తక్కువ ఖర్చుతో మంచి స్పేస్, శక్తివంతమైన ఇంజిన్, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌ను అందించడం వల్ల బడ్జెట్ కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటోంది.

మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో ధర రూ. 3.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ఆల్టో K10 కంటే చౌకగా ఉండటంతో కొనుగోలుదారుల దృష్టిని మరింత ఆకర్షిస్తోంది. మరోవైపు, ఆల్టో ధర రూ. 3.69 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. ఎస్-ప్రెస్సోలో అత్యాధునిక డ్యూయల్-జెట్, డ్యూయల్-VVT టెక్నాలజీతో కూడిన ఇంజిన్‌ను అందించారు. ఇది 49 kW పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీన్ని 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా AGS (ఆటో గేర్ షిఫ్ట్) ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో తీసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ కారు 7 ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది.

సేఫ్టీ పరంగా కూడా ఎస్-ప్రెస్సో మంచి స్థాయిని అందిస్తుంది. యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) తో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD), డ్యూయల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్స్, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. AGS వేరియంట్‌లో ఆటో గేర్ షిఫ్ట్ టెక్నాలజీ డ్రైవింగ్‌ను మరింత సౌకర్యవంతంగా చేస్తుంది. మొత్తం ఎనిమిది వేరియంట్లలో లభించే ఎస్-ప్రెస్సో టాప్ మోడల్ ధర రూ. 5.24 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది.

ఈ సెగ్మెంట్‌లో ఎస్-ప్రెస్సోకు ప్రధాన ప్రత్యర్థి ఆల్టో K10. అలాగే రెనాల్ట్ క్విడ్ కూడా బడ్జెట్ రేంజ్‌లో మరో మంచి ఎంపికగా నిలుస్తుంది. ఇది రూ. 4.30 లక్షల నుంచి రూ. 5.99 లక్షల వరకు లభిస్తుంది. 

టాటా టియాగో ధర కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ  రూ. 4.57 లక్షల నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ కారు తన క్లాస్‌లో మంచి భద్రత, ఫీచర్లను అందిస్తుంది. మొత్తం కలిపి చూస్తే, రూ. 5 లక్షల శ్రేణిలో సరసమైన, ఫీచర్లు సమృద్ధిగా ఉన్న కార్లలో మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో ఒక మంచి ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుంది.

