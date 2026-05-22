/Maruti Suzuki: పేదోళ్లు కూడా కొనగలిగే ఏకైక కారు.. మైలేజ్ బైక్ కంటే ఎక్కువ.. ఛాన్స్ మిస్ చేసుకోవద్దు..!!

Maruti S-Presso: భారత ఆటో మొబైల్ మార్కెట్లో మారుతీ సుజుకీ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన ముద్రవేసుకుంది. ముఖ్యంగా చిన్న కార్ల మార్కెట్లో మారుతీకి తిరుగులేదని చెప్పాలి. సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబాలు.. మొదటిసారిగా కారు కొనాలనుకుంటే వారు చూసేది మారుతీనే. మధ్యతరగతి ప్రజలతోపాటు నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసేవారి అవసరాలను ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని మారుతీ తీసుకువచ్చిన మోడళ్లలో ఎక్స్ ప్రెస్సో ఒకటని చెప్పాలి.
చిన్న సైజులో ఉండి కూడా ఎస్ యూవీ తరహా స్టైలింగ్ ను అందించడం ఈ కారు ప్రత్యేకత. ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే నగర వీధుల్లో పెద్ద కార్లను నడపడం చాలా మందికి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. అలాంటి వారి కోసం ఎస్ ప్రెస్సో మాత్రం తన కాంపాక్ట్ డిజైన్ తో ఎంత ట్రాఫిక్ లో అయినా సరే ఈజీగా దూసుకుపోతుంది. చిన్న చిన్న గల్లీలు, ఇరుకైన పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, భారీ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా ఈ కారు ఈజీగా వెళ్తుంది.
అందుకే రోజువారీ సిటీ డ్రైవింగ్ కు బెస్ట్ ఆప్షన్ గా నిలుస్తోంది ఈ కారు. అంతేకాదు ఈ కారులో ఇచ్చిన సీటింగ్ మేయిన్ ప్లస్ పాయింట్. ఎత్తైన సీటింగ్ అనేది డ్రైవర్ కు రోడ్డుపై మంచి విజిబిలిటీని అందిస్తుంది. దీంతో కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేవారు కూడా ధైర్యంగా ఈ కారును నడుపుతున్నారు. మైలేజీ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల సమయంలో ఎక్కువ మైలేజీ ఇచ్చే కార్లకే మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరుగుతుండగా.. ఈ మోడల్ ఆ అంచనాలను అందుకుంటోందని చెప్పాలి.
ఇక తక్కువ మెయింటనెన్స్ ఖర్చులు.. అందరికీ అందుబాటులో ఉండే స్పేర్ ఫార్ట్స్ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించిన సర్వీస్ నెట్ వర్క్ కూడా ఈ కారుకు మరింత ప్లస్ పాయింట్స్ గా మారాయని చెప్పాలి. అందుకే చిన్న ఫ్యామిలీలు, ఉద్యోగులు, కాలేజీ యువత వంటి వారు ఈ కారు కొనేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. తాజాగా విడుదలైన అమ్మకాల గణాంకాలు చూస్తే మార్కెట్లో ఎస్ ప్రెస్సోకు ఉన్న డిమాండ్ ఎంతగా పెరిగిందో అర్థం అవుతుంది.
ఏప్రిల్ 2026 నెలలో ఈ కారు మొత్తం 5,210 యూనిట్లు అమ్ముడుపోయాయి. గతేడాది ఇదే సమయంలో కేవలం 726 యూనిట్లు అమ్మాయి. ఇప్పుడు అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి. ఏడాది వ్యవధిలో 618శాతం పెరిగింది. పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్, పెట్రోల్ ఖర్చులు, పార్కింగ్ సమస్యలు వంటి పరిస్థితుల్లో పెద్ద కార్ల కంటే చిన్న కార్ల వైపు ప్రజలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో మారుతీ సుజుకీ ఎస్ ప్రెస్సో వంటి మోడళ్లు మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. స్టైల్, సౌకర్యం, మైలేజీ, తక్కువ ఖర్చు ఇవన్నీ ఒకే కారులో కావాలనుకునేవారికి ఈ కారు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి.
ఇక ధర విషయానికి వస్తే ఎస్ ప్రెస్సో సామాన్య మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు అందుబాటులో ఉండే కార్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ కారు ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ. 3.50లక్షల నుంచి 5.25లక్షల మధ్య ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్ తో మంచి ఫీచర్లు, మైలేజీ కోరుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనూ కంపెనీ 1.0లీటర్, 3 సిలిండర్ల కె10సి పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అందిస్తోంది.
పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్స్ అయితే లీటర్ కు 24.76కిలో మీటర్ల వరకు మైలేజీ ఇస్తుంది. ఏఎంటీ ఆటో మెటిక్ వెర్షన్స్ అయితే 25.3 కిలోమీటర్ల వరకు ఇస్తుంది. ఎక్కువ మైలేజీ కోరుకునేవారికి కంపెనీ సీఎన్జీ వేరియంట్ ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ మోడల్ ఒక కిలో సీఎన్జీకి 32.73కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ అందిస్తుంది.