Maruti Suzuki April Dhamaka Offer: Baleno, Fronx, Grand Vitara, Invictoపై రూ.2.15 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్..!!

Maruti Suzuki April Dhamaka Offer: ఈ ఏప్రిల్ నెలలో కొత్త కారు కొనే ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్. దేశీయ దిగ్గజ కార్ల తయారీదారు సంస్థ అయిన మారుతీ సుజుకీ తన ప్రీమియం నెక్సా సీరిస్ కార్లపై భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ నెలలో కారు కొనాలనుకునే వారికి ఏకంగా రూ. 2.15లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మారుతి సుజుకి తన ప్రీమియం లైనప్లోని దాదాపు అన్ని పాపులర్ మోడళ్లపై ఈ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. మోడల్ను బట్టి ఆఫర్ వివరాలు చూద్దాం. మారుతి ఇన్విక్టో (Invicto): ఈ ప్రీమియం MPVపై అత్యధికంగా రూ. 2.15 లక్షల వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. లగ్జరీ కారును సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ డీల్. గ్రాండ్ విటారా (Grand Vitara): మిడ్-సైజ్ SUV సెగ్మెంట్లో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న గ్రాండ్ విటారాపై రూ. 1.07 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
ఫ్రాంక్స్ (Fronx): స్టైలిష్ క్రాస్ఓవర్ ఫ్రాంక్స్పై రూ. 55,000 వరకు ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బాలెనో (Baleno): దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ బాలెనోపై రూ. 40,000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. ఇగ్నిస్ (Ignis): కాంపాక్ట్ అర్బన్ కార్ ఇగ్నిస్పై రూ. 50,000 వరకు వెసులుబాటు కల్పించింది. జిమ్నీ & XL6: అడ్వెంచర్ ప్రియుల ఫేవరెట్ జిమ్నీ, ఫ్యామిలీ కార్ XL6 పై కూడా రూ. 50,000 వరకు ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
డిస్కౌంట్లు ఎలా లభిస్తాయి? ఈ రూ. 2.15 లక్షల తగ్గింపు అనేది కేవలం నగదు రూపంలోనే కాదు.. వివిధ రకాలుగా మీకు లబ్ధి చేకూరుస్తుంది. కన్జ్యూమర్ ఆఫర్: నేరుగా ధరలో తగ్గింపు. ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్: మీ పాత కారును ఇచ్చి కొత్తది తీసుకుంటే ఇచ్చే అదనపు తగ్గింపు. స్క్రాపేజ్ బోనస్: పాత వాహనాలను తుక్కుగా మార్చినప్పుడు లభించే ప్రత్యేక ప్రయోజనం. కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్: ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే స్పెషల్ ఆఫర్.
అమ్మకాల్లో మారుతి సరికొత్త రికార్డు: మారుతి సుజుకి FY26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో 18 లక్షలకు పైగా వాహనాలను విక్రయించి హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. ఈ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ, కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు కంపెనీ ఈ భారీ ఆఫర్లను ప్రవేశపెట్టింది.
నెక్సా వర్సెస్ ఎరీనా: ఏది బెటర్? మారుతి సుజుకి తన బడ్జెట్ కార్లను (ఆల్టో, వ్యాగన్ ఆర్ వంటివి) 'ఎరీనా ద్వారా, ప్రీమియం కార్లను నెక్సా ద్వారా విక్రయిస్తుంది. ఏప్రిల్లో ఎరీనా మోడళ్లపై కూడా రూ. 45,000 వరకు ఆఫర్లు ఉన్నప్పటికీ, నెక్సా కార్లపై లభిస్తున్న లక్షల రూపాయల తగ్గింపు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ ఆఫర్లు మీరు ఉండే నగరం, డీలర్షిప్, కార్ వేరియంట్ను బట్టి మారవచ్చు. పూర్తి వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని మారుతి సుజుకి నెక్సా షోరూమ్ను సంప్రదించండి. ఈ ఆఫర్లు కేవలం ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.