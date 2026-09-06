/Maruti Baleno 2026: రూ.4,773 EMIతో బాలెనో సొంతం.. ఎంత డౌన్ పేమెంట్ కట్టాలో తెలుసా?

Maruti Suzuki Baleno Facelift 2026: మారుతి సుజుకి అత్యంత అమ్ముడైన బాలెనో 2026 (maruti suzuki baleno facelift 2026) కారును శనివారం విడుదల చేసింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో కేవలం బేస్ వేరియంట్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, మధ్యతరగతి కస్టమర్స్ కారు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ప్రతి నెల కేవలం రూ.4 వేలు EMI కట్టి దీనిని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఎంత మొత్తంలో డౌన్ పేమెంట్ కట్టాలో తెలుసుకోండి.
Maruti Suzuki Baleno Facelift 2026 Price: మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అందుబాటు ధరలు అద్భుతమైన మైలేజీతో ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించే కార్లలో మారుతి సుజుకి కంపెనీ ఒకటి. అయితే, శనివారం మారుతి సుజుకి విడుదల చేసిన కొత్త బెలినో (baleno facelift 2026) అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా మార్కెట్లో అత్యంత అధికంగా అమ్ముడుపోతున్న హచ్ బ్యాక్ కార్లలో బాలెనోకు మంచి క్రేజ్ కూడా ఉంది. అయితే, మధ్యతరగతి వారు ఈ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ కట్టాను, EMI ఆప్షన్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మారుతి సుజుకి బెలినో బేస్ మోడల్ అయిన సిగ్మా పెట్రోల్ (maruti suzuki baleno facelift 2026) వేరియంట్ హైదరాబాద్ నగరంలో ఆన్ రోడ్ ధర సుమారు రూ. 6,91,794 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. షోరూం ధరతో పాటు ఆర్టీవో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, ఇన్సూరెన్స్ వంటి అదనపు ఖర్చులను కలుపుకొని ఈ ధరను నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది..
కారు కొనుగోలు సమయంలో ఒకవేళ కస్టమర్ ఐదు లక్షల వరకు ఈ కారుపై డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే.. మిగిలిన లోన్ మొత్తం రూ.1,91,794 అవుతుంది. సగటు సంవత్సరానికి బ్యాంకు వడ్డీ 9 శాతం అనుకున్న మొత్తం 48 నెలల పాటు ఈఎంఐ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది..
ఈ ఫైనాన్స్ ప్లాన్ ప్రకారం.. నాలుగు సంవత్సరాలకి బ్యాంకు నుంచి రూ.1,91,794 వరకు రుణం తీసుకుంటే.. కొనుగోలు చేసే కస్టమర్ ప్రతినెల కేవలం ఈ కారుపై రూ. 4,773 మాత్రమే ఈఎంఐగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే, ముందుగా ఎక్కువ మొత్తంలో డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే.. నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఎంతో తక్కువగా ఈఎంఐ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
నాలుగేళ్ల మొత్తం కాలానికి గాను కస్టమర్ అసలుతో పాటు వడ్డీ కలిపి దాదాపు రూ.2,29,104 రీపేమెంట్ చేస్తారు. ఇందులో లోన్ అసలు ఫోను మొత్తం వడ్డీ రూపంలో బ్యాంకుకు రూ.37,310 మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే ఈ కారుకు కేవలం రూ.3.20 లక్షల వరకు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే ప్రతి నెల రూ.9 వేల వరకు ఈఎంఐ కట్టాల్సి ఉంటుంది..
మారుతి సుజుకి బెలినో 2026 అద్భుతమైన ఇంటీరియర్ స్పేస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది చూడడానికి మంచి డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది అద్భుతమైన ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెన్సీని (మైలేజ్) అందించడం విశేషం. సిటీ డ్రైవింగ్ తో పాటు లాంగ్ జర్నీలకు సైతం అత్యంత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది..
(గమనిక: వాహనం ఆన్-రోడ్ ధర, లోన్ సాంక్షన్తో పాటు వడ్డీ రేట్లు కొనుగోలుదారుడి సిబిల్ (CIBIL) స్కోర్, డీలర్షిప్ ఆఫర్లు, ఎంచుకున్న బ్యాంక్ నిబంధనల ఆధారంగా ధర స్వల్పంగా మారే అవకాశం ఉంది.)