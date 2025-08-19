English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Maruti Suzuki e-Vitara: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 కి.మీ రయ్ రయ్.. ఈ మారుతి కారు ఫీచర్లు తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు!

Maruti Suzuki e-Vitara:  భారత మార్కెట్లో ప్రసిద్ధి చెందిన మారుతీ కంపెనీ నుంచి మొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు ఎట్టకేలకు మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. మారుతీ నుంచి వచ్చే కార్లు ఫ్యామిలీ కార్లుగా గుర్తింపు పొందాయి. ఇప్పుడు మారుతి వింటారా కూడా ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసేందుకు రెడీ అవుతుంది. మారుతీ సుజుకి ఇ వింటారా ఆగస్టు 26న  ఎలక్ట్రిక్ ఎస్ యూవీ మోడల్ కారు మార్కెట్లో లాంచ్ చేయబోతోంది. ఈ కారు ధర, రేంజ్, ఫీచర్స్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. 
1 /6

భారతదేశంలో మారుతి ఇ-విటారా కారు ఆగస్టు 26న గ్రాండ్ గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. వినియోగదారులు  ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న  మారుతి మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ SUV ఇది. ఈ SUVని ఒకసారీ ఛార్జీ చేస్తే  దాదాపు 500 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు. భారతదేశంలో ఈ శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ SUV ఇప్పటికే భారత మార్కెట్లో లాంచ్ అయిన టాటా నెక్సాన్ EV,  హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్‌లతో పోటీ పడబోతోంది. రాబోయే మారుతి ఇ-విటారా ఎలా ఉంది? దానిలో వినియోగదారులు ఏ ఫీచర్లు  చూడబోతున్నారో తెలుసుకుందాం.  

2 /6

మారుతీ సుజుకీ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈ ఈవీ ఎస్ యూవీని భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. పలు నివేదికల ప్రకారం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఎస్ యూవీని సెప్టెంబర్ 3న భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నాయి. 

3 /6

డిజైన్ గురించి చూసిట్లయితే ఫ్రంట్ సైడ్ లో హెడ్ లైట్లలో అమర్చిన మూడు పాయింట్ మ్యాట్రిక్స్ ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ ఉన్నాయి. దీంతోపాటు హెడ్ లైట్స్ మధ్య అమర్చిన పియానో బ్లాక్ యాసలు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. బ్రాండ్ నెక్సా బ్రాండింగ్ ను బ్యాక్ విండ్ షీల్డ్ పై ఉంచింది.   

4 /6

ఇవన్నీ కూడా 18 ఇంచుల అల్లాయ్ వీల్స్, స్ట్రాంగ్ సి పిల్లర్లు, ఎల్ఈడీ టెయిల్ లైట్స్ కోసం కొత్త డిజైన్ ద్వారా ఈ కారును మరింత మెరుగుపరిచారు. ఈ ఈవీ లోపలి భాగంలో బ్రౌన్, బ్లాక్ కలర్స్ తో డ్యూయల్ టోన్ కలర్ స్కీమ్ ను కలిగి ఉంది.  దగ్గరి నుంచి చూస్తే దీనికి కొత్త టూ స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ కూడా ఉంది.   

5 /6

టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుకుంటే..ఈ ఎలక్ట్రిక్ వాహనంలో 10.1 ఇంచుల ఇన్ఫోటైన్ మెంట్ స్క్రీన్, 10.25 అంగుళాల ఇన్ స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. దీంతోపాటు బ్రాండ్ లెథరెట్ సీట్లు, ఫిక్డ్స్ గ్లాస్ రూఫ్ ను కూడా అందించారు. ఫీచర్లు చూస్తే మారుతీ సుజుకీ ఇ వింటారా వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10 సైడ్ అడ్జస్ట్ మెంట్ డ్రైవర్ సీటు, స్లైడ్, రిక్లైన్ బ్యాక్ సీట్లు, 7 ఎయిర్ బ్యాగులు, లెవల్ 2 ఏడీఏఎస్, 360 డిగ్రీ కెమెరా, వైర్ లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్, కీలెస్ ఎంట్రీ, రైడ్ బై వైర్ సిస్టమ్, యాంబియంట్ లైటింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఈ కారులో ఉన్నాయి. 

6 /6

మారుతీ సుజుకీ ఇ వింటారా రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్స్ తో వస్తుంది. 49 కి.మీ, 61కిమీ. చిన్న బ్యాటరీ 346 కిమీ పరిధిని అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ దాని సింగిల్ మోటార్ కాన్ఫిగరేషన్ లో 428 కి.మీ పరిధిని అందిస్తుంది. 61 కి.మీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ను ఉపయోగించే డ్యూయల్ మోటార్ వెర్షన్ 412కి.మీ పరిధిని అందిస్తుంది.   

