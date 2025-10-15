English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • E Vitara SUV: అబ్బబ్బ మాములుగా లేదు భయ్యా.. మారుతి సుజుకి E Vitara SUV ఫీచర్స్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Maruti Suzuki E Vitara SUV: మారుతి సుజుకి అతి త్వరలోనే తమ పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ SUV విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ఇ విటారా పేరుతో మార్కెట్‌లోకి విడుదల కాబోతోంది. ఈ కారుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Maruti Suzuki E Vitara SUV: భారత మార్కెట్లలో ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో విడుదలయ్యే ఫైవ్ స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ కార్లు మంచి ప్రజాతరణ కూడా లభిస్తుంది.. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఆటోమొబైల్ కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి మంచి మంచి ఫీచర్స్‌తో అద్భుతమైన కార్లను విడుదల చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ వస్తున్నాయి. అయితే, దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మారుతి సుజుకి కంపెనీ కూడా తమ మొట్టమొదటి టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ SUV కారును విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 
 
మొట్టమొదటి మారుతి సుజుకి SUV E విటారా పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన డిజైన్‌తో మంచి కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. దీనికి ముందే ఈ కారుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కూడా చేయబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి.   

E విటారా SUV కారుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ డిసెంబర్ 10వ తేదీన విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి.. ఇది Heartect-e ప్లాట్‌ఫారమ్ ఆధారంగా రూపొందించినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపించేందుకు అద్భుతమైన ఫినిషింగ్ టచ్ అందించినట్లు ఇటీవల లీకైన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు.

ఈ కారు వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. దీని ఎక్స్ షోరూం ధర రూ.17 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. హై ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ.25 లక్షలకు పైగా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఇది మొత్తం మూడు వేరియన్స్(డెల్టా, జీటాతో పాటు ఆల్ఫా)లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది మార్కెట్లోకి విడుదలయితే టాటా నెక్సాన్ EV, MG ZS EV కార్లతో పోటీపడే అవకాశాలున్నాయి.  

ఇక ఈ కారుకు సంబంధించిన టెక్నాలజీ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ కారులో కంపెనీ 10-స్పీకర్ ఇన్ఫినిటీ సౌండ్ సిస్టమ్‌ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, ప్రత్యేకమైన డ్రైవ్ మోడ్‌లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అలాగే హోమ్ ఛార్జర్, DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ నెట్‌వర్క్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది.   

ఈ కారులో 360 డిగ్రీల కెమెరాతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, V2X, V2L టెక్నాలజీ, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సేఫ్టీ పరంగా ఇది ఏడు ఎయిర్ బ్యాగులతో విడుదల కాబోతోంది.  ఈ SUVలో లెవల్ 2 ADAS సిస్టమ్ కలిగి ఉంటుంది.  

