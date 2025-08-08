English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Maruti Suzuki Wagon R: కోటి మంది వాడుతున్న కారు.. అంతమంది వాడుతున్నారంటే ఏదో ఉంది భయ్యా.. ఏదో ఉంది..!


Maruti Suzuki Wagon R: ఫోర్ వీలర్ మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల మోడల్స్ ఉన్నప్పటికీ కొన్నికార్లు మాత్రమే ప్రజలను ఆకర్షిస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిలో మారుతి సుజుకి వాగన్ ఆర్ కూడా ఒకటి. ఈ మోడల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా కోటి యూనిట్ల అమ్మకాల మైలురాయిని దాటి సరికొత్త రికార్డ్ ను క్రియేట్  చేసింది. సుజుకి సంస్థకు ఇదొక చారిత్రాత్మక విజయం అని చెప్పవచ్చు. 1993లో జపాన్ లో ప్రారంభమైన ఈ కారు ఆ తర్వాత ఐరోపా, భారత్ వంటి మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేసిందని చెప్పవచ్చు.
1 /5

ముఖ్యంగా భారత్ లో వాగన్ ఆర్ సాధించిన విజయం అసాధారణమే. 2024లో 1.90లక్షలకు పైగా యూనిట్ల అమ్మకాలతో  అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా నిలిచింది. సుజుకి సంస్థ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో వాగన్ ఆర్ డెవలప్ మెంట్ గురించి వివరించింది. ఈ కారును సెమీ బోనెల్ స్టైల్ మినీ వాగన్ గా రూపొందించారు. డ్రైవర్ కు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ సౌకర్యవంతంగా సులభంగా ఉపయోగించుకునే విధంగా ఈ కారును డిజైన్ చేశారు. 

2 /5

ఈ కారు డిజైన్ ను మారుతి టాటా బాయ్ డిజైన్ గా ప్రచారం చేసి వినియోగదారుల ద్రుష్టిని మరింత ఆకర్షించింది. జపాన్ నుంచి ఎగుమతి చేసిన మోడల్స్ తోపాటు భారత్, హంగేరీ, ఇండోనేషియా వంటి దేశాల్లో కూడా ఈ కార్లను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఆయా దేశాల అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేసి ఈ కారును డెవలప్ చేయడం దీని సక్సెస్ కు ప్రధాన కారణంగా కంపెనీ చెబుతోంది. 

3 /5

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాగన్ ఆర్ అమ్మకాల్లో భారత్ వాటా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇది భారత్ లో ఎప్పుడూ బెస్ట్ సెల్లింగ్ కార్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. గత ఏడాది భారత్ లో వ్యాగన్ ఆర్ 25ఏళ్లు పూర్తి చేసింది. అప్పటికీ దేశంలో 32 లక్షలకు పైగా యూనిట్లు అమ్ముడు పోయాయి. 

4 /5

భారత్ లో వ్యాగన్ ఆర్ ను ఇప్పటి వరకు మూడు సార్లు అప్ డేట్ చేశారు. చివరిసారిగా 2019లో దీన్ని కొత్త అవతారంలో లాంచ్ చేశారు. ఈ లేటెస్ట్ మోడల్లో 1.0 లీటర్, 1.2 లీటర్ ఇంజిన్ ఆప్షన్స్  ఉన్నాయి.

5 /5

సీఎన్జీ వేరియంట్ కూడా ప్రైవేట్, కమర్షియల్ కస్టమర్ల మధ్య బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. సుజుకి సంస్థ జపాన్, భారత్ తోపాటు మొత్తం 75 దేశాల్లో వ్యాగన్ ఆర్ ను విక్రయిస్తోంది. 

Maruti Suzuki Wagon R Maruti Suzuki 1 crore sales milestone historic achievement Business News Auto news telugu news

Next Gallery

Hair care: ఈ పదార్థాలు తింటే ఇక జుట్టు రాలమన్నా రాలేదే లే..