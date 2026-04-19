Business Ideas: మార్వాడీలు ఎందుకంత రిచ్? తరం మారినా తరగని సంపద వెనుక ఉన్న ఆ 1000 రోజుల మిస్టరీ ఇదే...!!

Marwari 1000-Day Rule: మీరు ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామనుకుంటున్నారా? మార్వారీ 1000 రోజుల నియమాన్ని మీరు తెలుసుకుంటే.. నిజమైన విజయాన్ని మీరు అందుకుంటారు. అందుకు 3ఏళ్ల ఓపిక ఎందుకు అవసరం.. దాని వెనకున్న రహస్యం ఏంటి..డబ్బు సంపాదించేందుకు మార్వారీల 7 సూత్రాలను తెలుసుకుంటే.. మీరూ వ్యాపారంలో సక్సెస్ అందుకోవడం పక్కా.
మర్వాడీలు అనగానే..ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది వారి బిజినెస్ ల గురించి. వ్యాపారంలో వారికున్న చతురతకు విశాలమైన సామాజ్రాలనే నిర్మించారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా మార్వాడీల బిజినెస్ లు తప్పకుండా ఉంటాయి. కానీ ఈ విజయం వారికి ఒకరోజులో వచ్చింది కాదు. దానికి వెనకున్న కష్టం తెలిస్తే.. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు.  వ్యాపారంలో సక్సెస్ అయ్యేందుకు వెయ్యిరోజుల నియమాన్ని పాటిస్తారు. ఆ వెయ్యి రోజులు నియమం ఏంటో తెలుసుకుందాం.   

మొదటి 6 నుండి 12 నెలలు.. నేర్చుకునే సమయం.. ప్రారంభంలో, లాభాలు సంపాదించడం లక్ష్యం కాకూడదు. కానీ పరిశ్రమను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. వ్యాపారం చేయగానే సక్సెస్  కాము అందులో ఎన్నో తప్పులు ద్రొల్లుతుంటాయి. తప్పుల్లో నుంచి నేర్చుకోవాలి. మార్కెట్  సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను అర్థం చేసుకోవాలి. 

. 12 నుండి 24 నెలలు..మనుగడ పరీక్ష.. ఈ కాలం అత్యంత ఎంతో సవాలుతో కూడుకున్నది. ఇందులో ఆకర్షణ తక్కువ, పోరాటం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పొదుపును పాటించాలి. తక్కువ డబ్బుతో ఎక్కువ పనిచేయాలి. కొన్ని సమయాల్లో తిరస్కరణ ఎదురైనా వదులుకోవద్దు. ఇది మీ సహనానికి నిజమైన పరీక్షవంటిది.

24 నుండి 36 నెలలు.. వ్యవస్థలను.. ఒక బృందాన్ని నిర్మించకోవడం.  మూడవ సంవత్సరంలో, వ్యాపారం ఒక ప్రయోగం నుండి వ్యవస్థీకృత నిర్మాణంగా పరిణామం చెందడం ప్రారంభిస్తుంది. ప్రక్రియలను సమర్థవంతంగా చేయాలి. బలమైన గ్రూపును నిర్మించుకోవాలి. వ్యాపారానికి స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావాలి. మూడు సంవత్సరాలు పూర్తికాకముందే మీరు వదిలేస్తే, మీ ప్రయత్నాలు,  అవకాశాలు వృద్ధి చెందడానికి మీరు అవకాశం ఇవ్వనట్లే అవుతుంది. 

వ్యాపారం అనగానే లాభాలే ముఖ్యంగా కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటారు. లాభాల కోసం వేటాడేబదులు మీ అసలును కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు రాబడి కంటే రిస్క్ ఎంత అనే ది మర్వాడీలు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటారు. ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఎప్పుడూ రిస్క్ లో పెట్టుకోకూడదు. అసలు ఉంటేనే వడ్డీ వస్తుందన్నదే మార్వాడీల ప్రాథమిక  సూత్రం. మనం కొన్ని షేర్లు లేదా ఆస్తి ధర పడిపోతున్నా నాది అనే మమకారంతో పట్టుకోని వేలాడకూడదు. పెట్టుబడి పునాదులు బలహీనపడినా.. లేదా.. నష్టాలు వస్తాయని తెలిసినా.. భావోద్వేగాలకు లోనవ్వకుండా వెంటనే దాని నుంచి బయటకు రావాలి. లాభాల కంటే నష్టాన్ని తగ్గించుకోవడం తెలివైన పని అవుతుంది. 

మీ దగ్గర ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నా పోర్ట్ ఫోలియోలో ఎప్పుడూ 15 నుంచి 25శాతం నగదును రెడీగా ఉంచుకోవాలి. మార్కెట్ ఒక్కసారి పతనం అయితే.. మంచి షేర్లను తక్కువ ధరకు కొనేందుకు ఈ డబ్బు ఒక ఆయుధం మాదిరి పనిచేస్తుంది. అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు డబ్బు లేకపోవడమే అతిపెద్ద ఓటమి అవుతుంది. తక్కువ సమయంలోనే లాభాలు రావాలని వెంపర్లాడకుండా.. నెమ్మదిగా నిలకడగా సాధించే విజయాలే శాశ్వతంగా ఉంటాయి. 25 ఏళ్ల నుంచి 30ఏళ్ల పాటు కేవలం 15శాతం వార్షిక రాబడి సాధించినట్లయితే చక్రవడ్డీ ప్రభావంతో మీరు భారీ సంపదను కూడబెట్టుకోవచ్చు. 

చాలామంది భూమి లేదా ఇల్లు కొన్నప్పుడు దాని ధర ఎప్పుడు పెరుగుతుందా అని ఎదురుచూస్తారు. కానీ మార్వాడీలు ఆ ఆస్తి నుండి వచ్చే అద్దె రాబడి   పై ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. ఆస్తి విలువ పెరగడం అనేది అదనపు ప్రయోజనం మాత్రమే, నిరంతర నగదు ప్రవాహమే అసలైన ఆస్తి. జీవనశైలి నియంత్రణ అనేది మార్వాడీల ప్రధాన బలం. ఆదాయం పెరిగిన వెంటనే లగ్జరీ కార్లు, ఖరీదైన వస్తువులపై ఖర్చు చేయరు. తమ ఖర్చులను పెంచుకోవడానికి ముందు, తమ ఆస్తులను పెంచుకుంటారు. అంటే ఆస్తుల నుంచి వచ్చే లాభంతో విలాసాలను కొంటారు తప్ప, కష్టపడి సంపాదించిన అసలుతో కాదు.

పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది ఒక థ్రిల్లింగ్ గేమ్‌లా ఉండకూడదు. నిరంతరం పోర్ట్‌ఫోలియోలను మార్చడం, ప్రతి వార్తకు స్పందించి అమ్మేయడం వంటివి చేయకూడదు. క్రమశిక్షణతో, నిలకడగా ఒకే చోట పెట్టుబడిని ఉంచడమే విజయ రహస్యం. పెట్టుబడి విసుగు పుట్టించినా పర్లేదు, కానీ మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగాలి.  

