Marwari Business Secrets: మార్వాడీ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే.. అసలు మార్వాడీలు వ్యాపారంలో ఎందుకు రాణిస్తున్నారో తెలుసా..!!

Marwari Business Secrets: మన భారతీయ సమాజంలో మార్వాడి వర్గానికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. నిజానికి మార్వాడి అనగానే చాలామంది ఒక కులం అనుకుంటారు. కానీ అది కులం ఆధారితమైన గుర్తింపు కాదు. మార్వాడి అనేది రాజస్థాన్లోని ఒక ప్రాంతం పేరు. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తులను మార్వాడి అని పిలుస్తారు. ఈ మార్వాడీల్లో అనేక రకాల కులాలకు చెందిన వారు ఉంటారు. వీరందరూ వివిధ రకాల వృత్తులు చేస్తుంటారు. అలాగే వీరిలో ఇతర మతాలవారు కూడా ఉంటారు.
మార్వాడీలలో ముస్లింలు కూడా ఉంటారు అంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. వీరిని మార్వాడి ముస్లింస్ అని పిలుస్తారు. ఎక్కువగా వీరంతా పశ్చిమ రాజస్థాన్, ఉత్తర గుజరాత్ ప్రాంతానికి చెందినవారు. ఈ ప్రాంతంలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో  ఈ ప్రాంతంలో నుంచి ఎక్కువగా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళుతుంటారు. మీరు వలస వెళ్లే క్రమంలో  జీవన భృతి కోసం వ్యాపారాన్ని ప్రధాన వ్యాపకంగా చాలామంది ఎంచుకుంటారు. మార్వాడీలలో పశుపోషకులు కూడా ఉంటారు.   

అయితే మీరు వ్యాపారంలో కొన్ని తరాలుగా అనుభవం ఉన్న నేపథ్యంలో వీరికి కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉండటం వల్ల తమ పూర్వీకులు అనుభవంతో చెప్పిన వ్యాపార సూత్రాలను పాటిస్తూ వీరు విజయాన్ని సాధిస్తుంటారు. కేవలం భారత దేశంలో మాత్రమే కాదు, ఇతర దేశాల్లో కూడా మార్వాడి సంస్కృతిలో  భాగమైన ప్రజలు వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటారు.   

సాధారణంగా మార్వాడి కమ్యూనిటీలో ఎక్కువగా వ్యాపారంలో సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం వారికి తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి వ్యాపార అనుభవాలు తమ పూర్వీకుల నుంచి నేర్చుకోవడమే అని చెప్పవచ్చు. దీనికి తోడు వీరికి క్రెడిట్ సొసైటీలను  నడపడంలో చక్కటి అనుభవం ఉంది. దీనివల్ల వీరికి తమ కమ్యూనిటీకి చెందిన వారికి,రుణాలను అందజేయడం కూడా చూడవచ్చు.    

అయితే మార్వాడి అనేది కేవలం  ఒక సంస్కృతి ప్రాంతాన్ని తెలియజేసే సూచిక. అయితే మార్వాడీలు అందరిలో కూడా  వ్యాపారంలో రాణిస్తారు అనుకుంటే పొరపాటే. వీరిలో కూడా పేద వర్గాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఎక్కువగా వ్యవసాయ సంబంధిత  కార్యకలాపాలకు వీరు దూరంగా ఉన్న నేపథ్యంలో వ్యాపార సంస్కృతిలోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. 

మిగతా ప్రాంతాల వారు ఎక్కువగా  వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా ఉండే ప్రదేశాల్లో నివసించడం వల్ల,  తమ జీవనాధారం కోసం భూమితో ఎక్కువగా అనుబంధం కలిగి ఉంటారు. ఇక మార్వాడి సంస్కృతిలో వ్యాపారం  ఎక్కువగా వ్యాపించడానికి వీరు  కొన్ని నిర్ణయాల విషయంలో కఠినంగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ విషయంలో తప్పనిసరిగా కొన్ని నియమాలను పాటిస్తారు.    

అయితే మార్వాడి సంస్కృతిలో కూడా నిరక్షరాస్యత వల్ల ఉన్నత విద్యాభ్యాసానికి  మీరు దూరం అవుతున్నారు. ఫలితంగా మీరు చిన్న తరహా హోల్సేల్ వ్యాపారాలకు మాత్రమే పరిమితం అవుతున్నారు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో  మార్వాడీలు ఎక్కువగా లేరు. డిస్ట్రిబ్యూషన్, హోల్సేల్ వ్యాపారులుగా వీరు ఎక్కువగా రాణిస్తున్నారు.

