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  • /Marwari Thali: సౌతిండియా థాలీ కాదు.. ఈ మార్వాడీ థాలీ ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే.. అసలు ఆ మెనూలో ఏమేం ఉంటాయో తెలుసా?

Marwari Thali: సౌతిండియా థాలీ కాదు.. ఈ మార్వాడీ థాలీ ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే.. అసలు ఆ మెనూలో ఏమేం ఉంటాయో తెలుసా?

Written ByBhoomi
Published: Jun 07, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:26 PM IST

Marwari Thali Items: మార్వారీ థాలి అనేది రాజస్థాన్ లోని మార్వార్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక సాంప్రదాయక శాఖాహార భోజనం. ఎడారి వాతావరణం కారణంగా రాజస్థాన్ లో నీటికి బదులు పాలు, మజ్జిగ్, నెయ్యిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ థాలిలో కారంగా, తియ్యగా ఉండే అనేక రకాల వంటకాలు ఒక ప్లేటులో వడ్డిస్తారు. ఈ మార్వారీ థాలికి మన దేశంలోనే కాదు అంతర్జాతీయంగా చాలా ఫేమస్.  మనము ఇన్నిరోజులు సౌతిండియా థాలి రుచి చూశాము. కానీ వీలైతే ఒకసారి ఈ మార్వారీ థాలి టేస్ట్ చూస్తే మరోసారి తినాలనిపిస్తుంది. మరి ఆ మెనూలో ఏమేం వంటకాలు ఉంటాయో చూద్దామా? 

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అత్యంత సంపన్నమైన.. సాంప్రదాయకమైన థాలీ

రాజస్థానీ వంటకాల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా, మనకు మొదటగా గుర్తొచ్చేది రుచికరమైన మార్వారీ థాలీ. మార్వారీ థాలీని రాజస్థాన్‌లోనే కాదు...  మొత్తం భారతీయ వంటకాల ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన.. సాంప్రదాయకమైన థాలీ వంటకాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. రాజస్థాన్‌లోని మార్వార్ ఇసుక ఎడారి నుండి ఉద్భవించిన ఈ థాలీ, పరిమితమైన పదార్థాలతో రుచి, పోషణ, వైవిధ్యం  ఒక ప్రత్యేకమైన సమ్మేళనాన్ని అందిస్తుంది.

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సాంప్రదాయ మార్వారీ థాలీ

మార్వారీ థాలీ పూర్తిగా శాకాహారమైనప్పటికీ,  కారంగా, పుల్లగా,  నెయ్యితో నిండిన వంటకాలకు జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. సాంప్రదాయ మార్వారీ థాలీలో ఏమేమి ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం:

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పప్పు, బాటి   కధి రుచి:  

పప్పు, బాటి   కధి రుచి:  మార్వారీ థాలీకి గర్వకారణం రాజస్థానీ దాల్-బాటీ-చుర్మా. నెయ్యిలో నానబెట్టిన కరకరలాడే బాటీ, పంచ్-మెల్ పప్పు, తీపి చుర్మాల ఈ కలయిక ఒక ప్రత్యేకమైన రుచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీనితో పాటు గట్టే కీ సబ్జీని కూడా వడ్డిస్తారు. ఇందులో శనగపిండి ఉండలను పెరుగు, మసాలాలతో చేసిన చిక్కటి గ్రేవీలో వండుతారు. కారంగా, పుల్లగా ఉండే రుచికి ప్రసిద్ధి చెందిన మార్వారీ కఢీని శనగపిండి, మజ్జిగతో తయారు చేస్తారు.  

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ఎడారి రుచి గల కూరగాయలు:

ఎడారి రుచి గల కూరగాయలు: రాజస్థాన్ వంటకాల్లో కేర్-సాంగ్రి కూరగాయ, మార్వారీ థాలీలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఎడారిలో పెరిగే కేర్   సాంగ్రిని మసాలాలతో వండుతారు. ఈ పళ్ళెంలో పాపడ్ కీ సబ్జీ, క్లస్టర్ బీన్స్, కూరతో నింపిన బెండకాయ   కారంగా ఉండే బంగాళాదుంప కూర కూడా ఉంటుంది.   

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దేశీ రొట్టెల సువాసన

దేశీ రొట్టెల సువాసన:  మార్వారీ థాలీలో బజ్రా రోటీ, మైజ్ రోటీ, మిస్సీ రోటీలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. నెయ్యి లేదా వెన్నతో వడ్డించే ఈ రోటీలు భోజనం రుచిని మరింత పెంచుతాయి. చాలా చోట్ల, పప్పు కచోరీ లేదా కారంగా ఉండే పూరీలు కూడా థాలీలో భాగంగా ఉంటాయి.  

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పెసరపప్పు ఖీర్ లేదా గోధుమ ఖీర్

భోజనం చివరలో  చుర్మా, జర్దా , పెసరపప్పు ఖీర్ లేదా గోధుమ ఖీర్ వంటివి వడ్డిస్తారు. కుంకుమపువ్వు, డ్రైఫ్రూట్స్ సువాసనభరితంగా ఉండే ఈ తీపి వంటకాలు చాలా సేపటి వరకు నిలిచి ఉండే రుచిని కలిగి ఉంటాయి.

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చట్నీ, ఊరగాయ, మజ్జిగ కలయిక:

చట్నీ, ఊరగాయ, మజ్జిగ కలయిక:  మార్వారీ వంటకాలకు ప్రాణం పోసేది  కారమైన వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇది ప్రతి ముక్కకూ ఒక ప్రత్యేకమైన రుచిని అందిస్తుంది. దీనిని మామిడి ఊరగాయ, బూందీ లేదా దోసకాయ రైతా, తాజా సలాడ్,  జీలకర్ర, ఇంగువతో తాలింపు పెట్టిన చల్లని మజ్జిగతో కూడా వడ్డిస్తారు.  

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మార్వారీ థాలీ

 రాజస్థాన్ సంస్కృతి, ఆతిథ్యం ,  పాక సంప్రదాయం అన్నీ కలిసి ఒకే మార్వారీ థాలీలో వడ్డిస్తారు.

TAGS:
Food
Rajasthani Food
Marwadi Thali
Marwari thali items
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