/Marwari Thali: సౌతిండియా థాలీ కాదు.. ఈ మార్వాడీ థాలీ ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే.. అసలు ఆ మెనూలో ఏమేం ఉంటాయో తెలుసా?

Marwari Thali Items: మార్వారీ థాలి అనేది రాజస్థాన్ లోని మార్వార్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక సాంప్రదాయక శాఖాహార భోజనం. ఎడారి వాతావరణం కారణంగా రాజస్థాన్ లో నీటికి బదులు పాలు, మజ్జిగ్, నెయ్యిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ థాలిలో కారంగా, తియ్యగా ఉండే అనేక రకాల వంటకాలు ఒక ప్లేటులో వడ్డిస్తారు. ఈ మార్వారీ థాలికి మన దేశంలోనే కాదు అంతర్జాతీయంగా చాలా ఫేమస్. మనము ఇన్నిరోజులు సౌతిండియా థాలి రుచి చూశాము. కానీ వీలైతే ఒకసారి ఈ మార్వారీ థాలి టేస్ట్ చూస్తే మరోసారి తినాలనిపిస్తుంది. మరి ఆ మెనూలో ఏమేం వంటకాలు ఉంటాయో చూద్దామా?