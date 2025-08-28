English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mary Kom: భర్తను వదిలేసి ఏడాది కూడా కాలే.. రెండో పెళ్లికి మేరి కోమ్‌ సిద్ధం?

Mary Kom Likely To Get Second Marriage: పెళ్లయి నలుగురు పిల్లలు ఉన్న సమయంలో భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న భారత స్టార్‌ క్రీడాకారిణి మేరీ కోమ్‌ రెండో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు. ఓ వివాహ వేడుకలో ఆమె తళుక్కుమన్నారు. అయితే ఆమె వెంట ఓ వ్యక్తి కనిపించడం ఆమె పెళ్లి ఖాయమని తెలుస్తోంది.
మణిపూర్‌ మణిపూస మాంగ్టే చుంగ్నీజాంగ్ మేరీ కోమ్‌. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బాక్సింగ్‌లో దేశానికి పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించిన మేరీ కోమ్‌ 2012 లండన్‌ ఒలింపిక్‌ క్రీడల్లో పతకం గెలిచి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. రికార్డు స్థాయిలో ఆరుసార్లు ఆసియా బాక్సింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్స్ గెలిచిన ఏకైక బాక్సర్‌గా ఆమె నిలిచారు. 2016లో రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా నియమితులయ్యారు.

ఆమె విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం మేరీ కోమ్‌కు పద్మ విభూషణ్, పద్మభూషణ్ అవార్డులు ఇచ్చింది. 2005లో ఆంఖోలర్ అకా ఓన్లర్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న మేరి కోమ్‌కు నలుగురు సంతానం కలిగారు. అయితే విభేదాల కారణంతో భార్యాభర్తలు విడిపోయారు. పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకున్నట్టు ఏప్రిల్‌లో ప్రకటించారు.

ప్రముఖ అథ్లెట్‌ పీటీ ఉష కుమారుడు  వివాహ వేడుకలో మేరీ కోమ్‌ సందడి చేశారు. బంగారు రంగు పట్టుచీర ధరించి.. నిండుగా నగలు వేసుకుని తలనిండా పూలతో సంప్రదాయబద్ధంగా మేరీ కోమ్‌ కనిపించారు. దక్షిణాది వస్త్రధారణలో మెరిసిన మేరీ కోమ్‌ వాటికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు తన సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు.

పెళ్లి వేడుకలో ఆమె పక్కనున్న వ్యక్తి పేరు హితేశ్‌ చౌదరి. భర్తతో విడాకుల తరువాత తన వ్యాపార భాగస్వామి హితేష్ చౌదరితో మేరీ కోమ్‌ ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తరచూ వీరిద్దరూ కలిసి తిరుగుతున్నారు. ఫొటోలతో సందడి చేస్తున్నారు.

42 ఏళ్ల మేరీ కోమ్‌తో కలిసి ఉమ్మడి వ్యాపార వెంచర్‌ స్పోర్టీ ఫిట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఆ కంపెనీకి హితేష్ చౌదరి సీఎండీగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇలా కలిసి తిరుగుతున్న వీరిద్దరూ త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. అందుకే బహిరంగంగా ఇలా కలిసి తిరుగుతున్నారని నెటిజన్లు పేర్కొంటున్నారు.

