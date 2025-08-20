Masooda Bandhavi: 'మసూద'లో దెయ్యం పిల్లని చూశారా? సన్నని నడుముతో ఊపేస్తుంది పిల్ల!

Masooda Bandhavi Photos: 'మసూద' సినిమాలో దెయ్యం పాపగా గుర్తుందా? ఆమె పేరు బాంధవి శ్రీధర్. ఈ పాప ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తన అందాలతో కుర్రాళ్లను పిచ్చెక్కిస్తోంది.
'మసూద' సినిమాలో దెయ్యం పాపగా గుర్తుందా? ఆమె పేరు బాంధవి శ్రీధర్. ఈ పాప ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తన అందాలతో కుర్రాళ్లను పిచ్చెక్కిస్తోంది.
బాంధవి శ్రీధర్.. త్వరలోనే హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైందని తెలుస్తోంది. తాజాగా షేర్ చేసిన ఫొటోల్లో జీన్స్ ప్యాంట్ ట్రెండీ లుక్తో పిల్ల పరేషాన్ చేస్తోంది. అందులో ఆమె అందాలు అదిరిపోతున్నాయి.
2022లో విడుదలైన 'మసూద' సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది. తెలుగులో ఇటీవలే వచ్చిన బెస్ట్ హార్రర్ చిత్రాల్లో ఇదొకటి.
'మసూద' సినిమాలో సంగీత, తిరువీర్, కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ కీలకపాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రంలో బాంధవి శ్రీధర్ తన నటనతో అలరించింది.
'మసూద'లో దెయ్యం పట్టిన పాపగా నటించిన బాంధవి.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తన అందాలతో అవాక్కయ్యేలా చేస్తుంది. వరుస ఫొటోషూట్లతో నెటిజన్లకి బాంధవి కిక్కిస్తుంది.
బాంధవి శ్రీధర్ ఫొటోలు
బాంధవి శ్రీధర్ ఫొటోలు
బాంధవి శ్రీధర్ ఫొటోలు
బాంధవి శ్రీధర్ ఫొటోలు