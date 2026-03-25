  • OnePlus నుంచి పవర్‌ఫుల్ ఫోన్.. 7500mAh బ్యాటరీతో OnePlus 15T లాంచ్!

OnePlus నుంచి పవర్‌ఫుల్ ఫోన్.. 7500mAh బ్యాటరీతో OnePlus 15T లాంచ్!

OnePlus 15T స్మార్ట్‌ఫోన్ భారత మార్కెట్‌లోకి అతి త్వరలోనే విడుదల కాబోతోంది. ఇప్పటికే చైనా మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ మొబైల్..మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

OnePlus 15T Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ దిగ్గజం వన్ ప్లస్ తమ సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ మొబైల్  OnePlus 15Tను చైనా మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు ప్రీమియం డిజైన్‌లో భారీ బ్యాటరీతో వచ్చిన ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ టెక్ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది. ముఖ్యంగా స్మార్ట్‌ఫోన్ చరిత్రలో అరుదైన 7500mAh గ్లేసియర్ బ్యాటరీని ఇందులో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం విశేషం. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
వన్‌ప్లస్ 15టి స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.32 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్‌డీ+ (FHD+) అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పని చేస్తుంది.. దీనివల్ల గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటాయి.  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో 50MP ప్రధాన కెమెరా, 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ కెమెరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

అంతేకాకుండా సెల్ఫీ కోసం ఇందులో కంపెనీ 16MP కెమెరాను కూడా అందిస్తుంది. దీనివల్ల ఫ్రంట్ భాగంలో 4k వీడియోస్ కూడా తీసుకోవచ్చు.. అలాగే ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే.. ఎంతో శక్తివంతమైన 7500mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీతో పాటు 100W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్.. దీనివల్ల కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే సింపుల్‌గా బ్యాటరీ ఫుల్ చేసుకోవచ్చు..  

చైనా మార్కెట్‌లో ఈ మొబైల్ వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర రూ.51 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.. అలాగే రెండవ వేరియంట్ 512GB స్టోరీస్‌తో రూ.61 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక చివరి వేరియంట్ 1TB స్టోరేజ్ ఇది రూ.67 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది..

వన్‌ప్లస్ 15టి స్మార్ట్‌ఫోన్ చైనాలో విడుదల అయినప్పటికీ.. త్వరలో భారత మార్కెట్‌లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. భారత్‌లో OnePlus 15s పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే, దీనిని అతి త్వరలోనే విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైనట్లు కూడా సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే కంపెనీ వెల్లడించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..  

Oneplus 15T Oneplus 15T Launch Oneplus 15T Price oneplus 15t launch date

