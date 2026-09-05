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Oppo A7 Pro Launch: రూ.28 వేలలోపే 8000mAh భారీ బ్యాటరీతో అదరగొట్టనున్న కొత్త Oppo ఫోన్.. ఫీచర్లు ఇవే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 05, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:19 PM IST

Oppo A7 Pro Launch: ఎట్టకేలకు ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ కంపెనీ ఒప్పో నుంచి Oppo A7 Pro మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ చైనా మార్కెట్‌లో విడుదల చేసి.. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు అధికారిక సమాచారం. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతుంది.

Oppo A7 Pro Launch: ప్రస్తుతం చాలామంది స్మార్ట్‌ఫోన్స్ కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ఎక్కువగా ఫీచర్లు ఉన్న మొబైల్స్ కొనేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా చాలామంది పెద్ద బ్యాటరీ కలిగిన మొబైల్స్ ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. చార్జింగ్ త్వరగా అయిపోతే చిరాకు పడుతూ ఉంటారని కంపెనీలు కూడా ఇప్పుడు పెద్ద బ్యాటరీలు కలిగిన మొబైల్స్ ను మాత్రమే విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా Oppo కూడా భారీ బ్యాటరీతో మొబైల్ ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది..

Oppo A7 Pro 512gb Storage1/5

8000mAh భారీ బ్యాటరీ

ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ కంపెనీ ఒప్పో (Oppo) ఎంతో శక్తివంతమైన 8000mAh భారీ బ్యాటరీతో అద్భుతమైన మొబైల్స్‌ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ Oppo A7 Pro పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ ఫోన్ సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన చైనా మార్కెట్లో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉండబోతుంది.  

Oppo A7 Pro Snapdragon 4 Gen 52/5

ఛార్జింగ్ సపోర్టు

Oppo A7 Pro మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో పాటు అద్భుతమైన 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎన్ని యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసిన.. నావిగేషన్ లాంటివి రోజంతా వాడినప్పటికీ చార్జింగ్ అయిపోయే ప్రసక్తే ఉండదని కంపెనీ క్లైన్ చేసే అవకాశాలున్నాయి.   

Oppo A7 Pro 80w Fast Charging3/5

OLED డిస్‌ప్లే

ఈ Oppo A7 Pro మొబైల్‌కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6.57 అంగుళాల FHD+ OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతుంది.. కాబట్టి స్క్రీన్ చాలా అద్భుతమైన స్మూతుని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది  లేటెస్ట్ క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 Gen 5 (Snapdragon 4 Gen 5) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉండడం విశేషం..  

Oppo A7 Pro Launch Date4/5

8gb ర్యామ్‌

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ మొదటగా 8gb ర్యామ్‌తో పాటు 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అలాగే ఇది ఏకంగా IP69K రేటింగ్‌తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల నీటితో పాటు బురదలో పడినప్పటికీ అద్భుతంగా పనిచేసే అవకాశాలున్నాయి. ఇందులో పెద్ద బ్యాటరీ వచ్చినప్పటికీ ఈ మొబైల్ బరువు దాదాపు 206 గ్రాములు ఉండడమే విశేషం.  

Oppo A7 Pro Launch5/5

Oppo A7 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఇక Oppo A7 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే... దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్‌ కెమెరాను కలిగి ఉండడం విశేషం. ఇక ఇందులో ఫ్రంట్ భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ చైనా మార్కెట్లో ఈ మొబైల్‌ను ఇండియా కరెన్సీ లో దాదాపు రూ.28 వేల లోపే విడుదల చేసే అవకాశాలున్నాయి..  

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Oppo A7 Pro Launch

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