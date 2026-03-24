Huawei Enjoy 90 Pro Max Price: చైనా మార్కెట్లోకి Huawei Enjoy 90 Pro Max స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Huawei Enjoy 90 Pro Max Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ హువావే తన పాపులర్ ఎంజాయ్ సిరీస్లో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. హువావే ఎంజాయ్ 90 ప్రో మాక్స్ (Huawei Enjoy 90 Pro Max) పేరుతో విడుదలైన ఈ ఫోన్.. ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజుల తరబడి పనిచేసేలా ఏకంగా 8500mAh భారీ బ్యాటరీని కంపెనీ ఇందులో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ Huawei Enjoy 90 Pro Max స్మార్ట్ఫోన్ 6.84 అంగుళాల ఫుల్ HD+ OLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల గేమింగ్తో పాటు అద్భుతమైన స్మూత్ స్క్రీన్ కూడా లభిస్తోంది. ఇక పనితీరు విషయానికొస్తే.. హువావే సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన కిరిన్ 8000 (Kirin 8000) చిప్సెట్పై ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రన్ కాబోతోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లేటెస్ట్ హార్మొనీ OS 6.0 (HarmonyOS) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పని చేస్తుంది.. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్ లభిస్తోంది.
ఈ కెమెరా 10x డిజిటల్ జూమ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సెల్ఫీల కోసం.. ఫ్రంట్ భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్లో అత్యంత శక్తివంతమైన 8500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.
ఇంత భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, ఫోన్ కేవలం 7.98mm మందంతో స్లిమ్గా ఉండటం విశేషం. దీనికి తోడు 40W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్ చైనా మార్కెట్లో విడుదలయ్యింది. 128GB వేరియంట్ ధర 1,699 యువాన్లు సుమారు భారత్లో రూ. 23,000గా అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 256GB వేరియంట్ ధర 1,999 యువాన్లు సుమారు రూ. 27,000 ధరతో లభిస్తోంది.
ఇక చివరి వేరియంట్ 512GB వేరియంట్ ధర 2,399 యువాన్లతో భారత్లో సుమారు రూ. 33,000తో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం ఇది డాన్ గోల్డ్, అబ్సిడియన్ బ్లాక్ వంటి కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన విక్రయాలను కంపెనీ ఏప్రిల్ 2వ తేది నుంచి కంపెనీ ప్రారంభించబోతోంది.