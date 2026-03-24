Oneplus Nord 6: ఏప్రిల్ 7న OnePlus Nord 6 ఫోన్‌ లాంచ్‌.. 9000mAh భారీ బ్యాటరీతో సరికొత్త సంచలనం!

Oneplus Nord 6 Launch Date In India: ఏప్రిల్ 7న మార్కెట్లోకి OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది 9000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Oneplus Nord 6 Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్ప్లస్ తమ వినియోగదారులకు త్వరలోనే అదిరిపోయే శుభ వార్తను అందించబోతోంది. మధ్యతరగతి స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న Nord సిరీస్లో భాగంగా వన్ప్లస్ నార్డ్ 6 (OnePlus Nord 6)ను త్వరలో విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ ఇప్పటికే సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా ఏప్రిల్ 7వ తేదిన సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా అద్భుతంగా.. ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు సమాచారం..
ఈ OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 9000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు మూడు రోజుల పాటు బ్యాటరీ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా రూ.40 వేల బడ్జెట్ విభాగంలో ఇంతటి భారీ బ్యాటరీ ఉండటం ఇదే మొదటిసారి..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 80W సూపర్ ఊక్ (SuperVOOC) ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కేవలం 70 నిమిషాల్లోనే ఫోన్ పూర్తిస్థాయిలో ఛార్జ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా 27W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వన్ప్లస్ నార్డ్ 6 ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జనరేషన్ 4 (Snapdragon 8 Gen 4) ప్రాసెసర్పై పని చేస్తుంది. ఇది BGMI, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, ఫ్రీ ఫైర్ వంటి భారీ గ్రాఫిక్స్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీని పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు అడ్రినో 835 GPU సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఈ మొబైల్ 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 1.5K AMOLED సన్బర్స్ట్ HDR డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని గరిష్ట బ్రైట్నెస్ 3600 నిట్స్ వరకు ఉండటంతో పాటు ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇది మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన G2 వై-ఫై చిప్ను అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది.