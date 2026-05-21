/Tirumala Crowd: భక్తులు దయచేసి క్యూలైన్లలోకి రావొద్దు.. టీటీడీ బోర్డు కీలక ప్రకటన.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఒక వైపు వరుస సెలవులు, వీకెండ్ నేపథ్యంలో తిరుమల అంతా కొండంత భక్తులతో కిట కిటలాడుతుంది. ఈ క్రమంలో తిరుమల వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ 1 , 2 లోని కంపార్ట్ మెంట్ లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి.
అంతేకాకుండా.. నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో ఏర్పాటు చేసిన షెడ్లలో భక్తులు నిండిపోయారు. ఇక బాట గంగమ్మ ఆలయం క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్నారు. టొకెన్లు లేని సర్వదర్శనాలకు 30 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలో భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది.
శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు సర్వదర్శనం క్యూలైన్ లోకి భక్తులు రావొద్దని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. దీంతో భక్తులు వెనుదిరిగి పీఏసీ సముదాయాలకు చేరుకుంటున్నారు. మరోవైపు సీఆర్వో వద్ద భక్తులు గదుల కోసం బారులు తీరారు.
ఇక తిరుమలలో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ముగుస్తుండంతో భక్తులు భారీగా స్వామివారి దర్శనాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఎగ్జామ్ ల తర్వాత మొక్కులు తీర్చుకొవడానికి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. దీంతో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ఏకంగా 30 గంటల సమయం పడుతుందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు వెల్లడించారు.
భారీగా భక్తులు రద్దీ పెరగడటంతో టీటీడీ అధికారులు మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు సర్వదర్శనం క్యూలైన్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత రాత్రి 8 గంటలకు భక్తులను క్యూలైన్లలోకి అనుమతించారు. క్యూలైన్లు ప్రస్తుతం.. ఆక్టోపస్ భవనం వరకు బారులు తీరాయి.
మొత్తంగా టోకెన్లు లేని భక్తులకు దర్శనానికి 30 గంటలు, టోకెన్లు ఉన్నవారికి 6 నుంచి 7 గంటల సమయం, రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 4 నుంచి 5 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా టీటీడీ చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
క్యూలైన్లలో ఉన్నవారికి తాగు నీళ్లు, టిఫిన్ లు, మొదలైనవి టీటీడీ సరఫరా చేస్తుంది. మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతుండటంతో కొండపైన వసతి సముదాయలు సైతం ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంకు అణుగుణంగా తిరుమల దర్శనం ప్లాన్ చేసుకొవాలని టీటీడీ కోరింది.