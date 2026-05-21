/Tirumala Crowd: భక్తులు దయచేసి క్యూలైన్లలోకి రావొద్దు.. టీటీడీ బోర్డు కీలక ప్రకటన.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?

Written ByInamdar Paresh
Published: May 21, 2026, 01:04 PM IST|Updated: May 21, 2026, 01:08 PM IST

Huge devotees crowd in Tirumala: వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్  1, 2 లోని కంపార్ట్ మెంట్ లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. ఈ క్రమంలో బాట గంగమ్మ ఆలయం క్యూలైన్ వరకు  భక్తులు వేచి ఉన్నారు. దీంతో టీటీడీ భక్తులకు కీలక సూచనలు చేసింది.

తిరుమల:

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఒక వైపు వరుస సెలవులు, వీకెండ్ నేపథ్యంలో తిరుమల అంతా కొండంత భక్తులతో కిట కిటలాడుతుంది. ఈ క్రమంలో  తిరుమల వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ 1 , 2 లోని కంపార్ట్ మెంట్ లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి.  

టీటీీడీ న్యూస్:

అంతేకాకుండా..  నారాయణగిరి  ఉద్యానవనంలో ఏర్పాటు చేసిన షెడ్లలో భక్తులు నిండిపోయారు. ఇక బాట గంగమ్మ ఆలయం క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్నారు. టొకెన్లు లేని సర్వదర్శనాలకు 30 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలో భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది.

తిరుమల ఆలయం:

శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు సర్వదర్శనం క్యూలైన్ లోకి భక్తులు రావొద్దని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. దీంతో భక్తులు వెనుదిరిగి పీఏసీ సముదాయాలకు చేరుకుంటున్నారు. మరోవైపు సీఆర్వో వద్ద భక్తులు గదుల కోసం బారులు తీరారు.  

టీటీడీ కీలక నిర్ణయం:

ఇక తిరుమలలో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ముగుస్తుండంతో భక్తులు భారీగా స్వామివారి దర్శనాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఎగ్జామ్ ల తర్వాత మొక్కులు తీర్చుకొవడానికి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. దీంతో  శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ఏకంగా 30 గంటల సమయం పడుతుందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు వెల్లడించారు.

తిరుమల ఆలయం:

భారీగా భక్తులు రద్దీ పెరగడటంతో టీటీడీ అధికారులు మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు సర్వదర్శనం క్యూలైన్‌ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత  రాత్రి 8 గంటలకు భక్తులను క్యూలైన్లలోకి అనుమతించారు. క్యూలైన్లు ప్రస్తుతం.. ఆక్టోపస్ భవనం వరకు బారులు తీరాయి.

తిరుమల దర్శనం:

మొత్తంగా  టోకెన్లు లేని భక్తులకు దర్శనానికి 30 గంటలు, టోకెన్లు ఉన్నవారికి 6 నుంచి 7 గంటల సమయం, రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 4 నుంచి 5 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా టీటీడీ చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.  

తిరుమలలో భక్తులు రద్దీ:

క్యూలైన్లలో ఉన్నవారికి తాగు నీళ్లు, టిఫిన్ లు, మొదలైనవి టీటీడీ సరఫరా చేస్తుంది. మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతుండటంతో కొండపైన వసతి సముదాయలు సైతం ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంకు అణుగుణంగా తిరుమల దర్శనం ప్లాన్ చేసుకొవాలని టీటీడీ కోరింది.  

