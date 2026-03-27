Motorola G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభించడం విశేషం..
Motorola G67 Power 5G Price Drop: మోటరోలా తన G సిరీస్లో భాగంగా గతంలో Motorola G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీ సెటప్తో పాటు అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంది. అందుకే చాలామంది దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడ్డారు. అయితే, మీరు కూడా ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ తప్పకుండా తెలుసుకోండి..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.7-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా అద్భుతమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇందులో IP64 రేటింగ్ కూడా లభిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ప్రాసెసర్ పై పని చేస్తుంది. అలాగే దీని బేస్ వేరియంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ని కలిగి ఉంటుంది. వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ ని కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది Sony LYTIA 600 సెన్సార్ కలిగిన 50MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రావైడ్, మాక్రో లెన్స్.ఫ్రంట్ కెమెరాతో లభిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లోని ఫ్రంట్ కెమెరా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది 4కే రికార్డింగ్ సపోర్టుతో 32MP సెల్ఫీ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (Hello UX) ఆపరేటింగ్ సిస్టం పై పని చేస్తుంది. ఇది ఒక సంవత్సరం పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టం అప్డేట్ను అందించడమే కాకుండా.. మూడేళ్ల పార్టీ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను అందిస్తోంది..
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రీమియం డిజైన్లు కలిగి ఉంటుంది. ఇది వేగన్ లెదర్తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా పాంటోన్ కురాకో బ్లూ వంటి ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్తో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 3 నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుంది. ఇందులో Dolby Atmos సపోర్ట్తో కూడిన స్టీరియో స్పీకర్లు కూడా ఉన్నాయి.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ ధర మార్కెట్లో రూ.16,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.
అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును లేదా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధానం ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.14,131కే పొందవచ్చు..
ఇవే కాకుండా అదనంగా ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక ఈ మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఏదైనా స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.14 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ను కేవలం రూ.131 లకే పొందవచ్చు..