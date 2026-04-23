Iqoo Z10x 5g Price: అమెజాన్లో iQOO Z10x 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. వీటన్నింటిని వినియోగిస్తే చాలా చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు.
Iqoo Z10x 5g Price Cut: iQOO Z10x 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారీ బ్యాటరీతో పాటు పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో లాంచ్ చేసింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ప్రాముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో అద్భుమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకే లభిస్తోంది.
ముఖ్యంగా iQOO Z10x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఇది మార్కెట్లో ఇప్పుడు మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, బేస్ వేరియంట్పై అమెజాన్ ప్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ఈ iQOO Z10x 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లో MRP ధర రూ.17,499తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇప్పుడు కొనుగోలు చేసేవారికి 3 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.16,999కే లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా Amazon Pay ICICI Bank క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వాటిని వినియోగించి కూడా స్పెషల్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. అయితే, చీప్ ధరకే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సొంతం చేసుకోవాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఏదైన మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.16,100 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.1,399కే పొందవచ్చు.
ఈ iQOO Z10x 5G మొబైల్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భతమైన 6.72-inch FHD+ డిస్ల్పేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 1050 nits పీక్ బ్రైట్నెస్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7300 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయ్యింది. అలాగే ఇది వివిధ ధరల్లో, వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తో అందుబాటులో ఉన్నాయి..
మొబైల్ వెనక భాగంలో అంద్భుతమైన డిజైన్తో ప్రీమియం కెమెరా మాడ్యుల్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో 50 MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 MP (Depth) కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 4K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఇందులో 5G, Wi-Fi, Bluetooth, IR బ్లాస్టర్, USB Type-C కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ను కూడా అందిస్తోంది.