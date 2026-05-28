/Tirumala: తిరుమల శ్రీవారికి కాసులవర్షం.. 4.5 కేజీల వెండి నక్షత్ర హారతులు, రూ.1.10 కోట్ల బంగారు పతకాల భారీ విరాళం!

Devotees Huge Gold And Silver Donations TO TTD: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రతిరోజు వేలాది మంది భక్తులు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటున్నారు. వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. అంతేకాకుండా తిరుమలకు భారీగా విరాళాలు వస్తున్నాయి. తిరుమల శ్రీనివాసుడితో పాటు తిరుపతిలోని గోవిందరాజస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా కూడా శ్రీవారి తరఫునుంచి భారీగా కానుకలు సమర్పించారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చెన్నైకి చెందిన భక్తుడు తిరుమల శ్రీవారికి భారీ విరాళం అందజేశారు. శ్రీ గోపాలకృష్ణ, శ్రీ పురుషోత్తం అనే ఇద్దరు భక్తులు నాలుగున్నర కేజీల బరువున్న వెండి నక్షత్ర హారతులను శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి విరాళంగా ఇచ్చారు.
అలాగే, మైసూర్ కు చెందిన ఓ అజ్ఞాత భక్తుడు మంగళవారం నాడు సుమారుగా రూ.1.10 కోట్ల విలువైన ఐదు బంగారు పతకాలను స్వామివారికి విరాళంగా సమర్పించారు. తిరుమల శ్రీవారికి భక్తులు తమ మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి భారీ విరాళాలు సమర్పిస్తారు.
తిరుమల శ్రీవారికి మాత్రమే కాకుండా తిరుపతిలో కొలువుదీరిన శ్రీ గోవిందరాజ స్వామికి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. టీటీడీ రూ.71 లక్షల విలువైన నాలుగు దివ్య ఆభరణాలను భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించింది.
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి తన సోదరుడైన గోవిందరాజస్వామికి ఈ విలువైన ఆభరణాలను కానుకగా అందజేశారు. ఆ ఆభరణాలలో సాధారణ రాళ్లు పొదిగిన గుండు పథకం, ఒక జత సాధారణ రాళ్లు ఉన్న బంగారు పథకాలు, బంగారు కాసుల మాల ఉన్నాయి. ఈ అమూల్యమైన ఆభరణాలతో అలంకరించబడిన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి గరుడ వాహనంపై ఊరేగారు.
శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఐదవ రోజు అయిన బుధవారం రాత్రి గరుడ సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు. రాత్రి 7 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు గోవిందరాజస్వామి ఆలయ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను అలరించారు.
తిరుపతిలోని వీధులన్నీ 'గోవిందా.. గోవిందా..' నామస్మరణతో ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి. స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలలో గరుడసేవకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ సేవలో పాల్గొంటే మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలకు ప్రతిరోజు వేలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. రూ.300 ఎస్ఎస్డి టోకెన్ దర్శనంతో పాటు ప్రత్యేక దర్శనం సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి. టోకెన్లు లేని భక్తులు సైతం శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు.