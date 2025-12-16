Matheesha Pathirana IPL Auction 2026: అబుదాబి వేదికగా జరుగుతున్న ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. తాము కోరుకున్న ఆటగాళ్లను దక్కించుకునేందుకు ఫ్రాంఛైజీలు పోటీపడుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్ ను రూ.25.20 కోట్లకు కోల్కతా నైట్రైడర్స్ సొంతం చేసుకోగా.. తాజాగా మతీషా పతిరానాను ఏకంగా రూ. 18 కోట్లకు దక్కించుకుంది.
ఐపీఎల్ 2026 వేలం పాటలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తన ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి చాటుకుంది. ఇప్పటికే కామెరూన్ గ్రీన్ను రికార్డు ధరకు దక్కించుకున్న ఆ జట్టు, ఇప్పుడు శ్రీలంక యువ సంచలనం, ‘బేబీ మలింగ’ మతీషా పతిరానాను ఏకంగా రూ. 18 కోట్లకు కొనుగోలు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
రూ. 2 కోట్ల కనీస ధరతో వేలంలోకి అడుగుపెట్టిన శ్రీలంక స్టార్ పేసర్ మతీషా పతిరానా కోసం ఫ్రాంఛైజీలు పోటీపడ్డాయి. ఈ యార్కర్ల కింగ్ను దక్కించుకునేందుకు ఆరంభంలో లక్నో, ఢిల్లీ లు పోటీపడ్డాయి. ఆతరువాత కోల్కతా వచ్చి చేరింది.
పతిరానా మాజీ జట్టు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా అతన్ని తిరిగి దక్కించుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది. ధర రూ. 15 కోట్లు దాటిన తర్వాత పోటీ మరింత రసవత్తరంగా మారింది. చివరికి తన వద్ద ఉన్న భారీ పర్సు బలంతో KKR రూ. 18 కోట్ల.. కాస్ట్లీ ధరకు పతిరానాను సొంతం చేసుకుంది.
మిచెల్ స్టార్క్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికికోల్కతా నైట్ రైడర్స్కి ఒక బలమైన డెత్ బౌలర్ కోసం చూస్తోంది. మతీషా పతిరానా రాకతో కేకేఆర్కు ఆ లోటు తీరినట్లయింది.
చివరి ఓవర్లలో యార్కర్లు వేయడంలో పతిరానా దిట్ట. ఇది కెకెఆర్ బౌలింగ్ విభాగానికి ప్రధాన బలం కానుంది. అలాగే, కోల్కతా పిచ్పై అతని స్లింగ్ యాక్షన్ బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది.