Mauni Amavasya 2026: మౌనీ అమావాస్య రోజు మౌనవ్రతం ఉండాలా..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

mauni Amavasya tradition: మౌనీ అమావస్యను మనం ఈసారి ఆదివారం రోజు జరుపుకుంటున్నాం. ఈ రోజు దానాలు, పూర్వీకుల సంబంధ శ్రాద్దకర్మలు గొప్ప శుభాలను ఇస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
సంక్రాంతి పండగ నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమౌతుంది.మన హిందు సంప్రదాయాంలో ఉత్తారయణంకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. అదే విధంగా భీష్ముడు అంపశయ్యపై ఉత్తరాయణం ప్రారంభం అయ్యేవరకు ఉండి..ఆ తర్వాత మోక్షంను పొందాడంటారు. అందుకే ఉత్తరాయణంను దేవుళ్లకు పగలుగా చెప్తారు.
ఉత్తరాయణంలో కాలంలో చేసే పూజలు, వ్రతాలు, హోమాలకు గొప్ప ఫలితాలు ఉంటాయంటారు. అందుకే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంను చాలా శక్తివంతమైందని చెబుతుంటారు. అందుకే జనవరి 18న రాబోయే అమావస్యను మౌనీ అమావాస్యగా పిలుస్తారు.
పూర్వకాలంలో మునులు మౌనంగా ఉంటూ దేవుళ్ల గురించి ధ్యానం చేస్తుంటే వారు. అదేవిధంగా ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఎక్కువగా మౌనంగా ఉండేందుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. ఎక్కువగా మాట్లాడితే చేయాల్సిన పని మీద శ్రద్ద ఉండదని అందుకే మౌనంగా ఉండాలంటారు.
అదే విధంగా ముఖ్యంగా నార్త్ స్టేట్స్ లలో మౌనీ అమావాస్య రోజున చాలా మంది మౌన వ్రతం ఆచరిస్తారు. ముఖ్యంగా తమ పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకుంటూ ఎవరితో మాట్లాడకుండా రోజంతా మౌనవ్రతం ఆచరిస్తారు . దీని వల్ల మనస్సులోని చెడు ఆలోచనలు దూరమవుతాయని భావిస్తారు.
ముఖ్యంగా మౌన వ్రతం వల్ల ఒక ప్రత్యేకమైన పాజిటివ్ శక్తి జనిస్తుందని భావిస్తారు. మౌనీ అమావాస్య రోజున పూర్వీకుల ఆశీస్సులో కొసం శ్రాద్దకర్మాదికాలు చేయాలి. నదీస్నానం, దీపాలను నీళ్లలో వదిలిపెట్టాలి. ఈరోజు చేసే దానం, దేవతారాధన వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. మౌనీ అమావాస్య రోజున కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు. జర్నీలు చేయకూడదు. వీధుల్లో ఏదైన నిమ్మకాయలు, రోడ్ల మీద ఏదైన దొరికితే అస్సలుముట్టుకొవద్దు. కటింగ్ , షేవింగ్, గోర్లు కట్ చేసుకొవడం వంటివి ఈ రోజు అవాయిడ్ చేయాలి.
కేవలం దేవతారధన, పూర్వీకుల ఆశీస్సులు కోసం పూజలు చేయాలి. పూర్వీకుల శాపాలతో బాధలు పడుతున్న వారికి మౌనీ అమావాస్య చాలా ఉపయుక్తంగాఉంటుదని పండితులు చెబుతారు. అందుకే మౌనీ అమావాస్య రోజున వీలైతే మౌన వ్రతం చేయాలి,ఎవరి గురించి చెడు ఆలోచనలు లేకుండా, దుర్గణాలను శరీరంనుంచి వెడలిపోయేలా ప్రార్థించుకొవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.