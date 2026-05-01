English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Bank Holiday: బ్యాంక్ వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఈరోజు బ్యాంక్ మీ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ లేదా క్లోజ్?

Bank Holiday: బ్యాంక్ వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఈరోజు బ్యాంక్ మీ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ లేదా క్లోజ్?

Bank Holiday Today : ఈరోజు దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడనున్నాయి. దీనికి కారణం ఒకే రోజు పలు ముఖ్యమైన పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలు రావడం. ఈ రోజున లేబర్ డే (కార్మిక దినోత్సవం), మహారాష్ట్ర డే, బుద్ధ పౌర్ణిమ, అలాగే పండిట్ రఘునాథ్ ముర్ము జయంతి జరుపుకుంటారు. అందువల్ల భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటించిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం చాలా చోట్ల బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
1 /5

మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, అసోం, కేరళ, గోవా, ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూ & కాశ్మీర్ వంటి రాష్ట్రాల్లో.. ఈరోజు మే 1న.. బ్యాంకులు పూర్తిగా మూసివేస్తారు. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో రాష్ట్ర స్థాపన దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ సెలవు ఉంటుంది. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక దినోత్సవం కూడా జరుపుకుంటారు కాబట్టి చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకింగ్ సేవలు నిలిచిపోతాయి.

2 /5

అయితే అన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడవు. గుజరాత్, ఒడిశా, రాజస్థాన్, సిక్కిం, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, చండీగఢ్ వంటి ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి మీ ప్రాంతాన్ని బట్టి బ్యాంక్ పని పరిస్థితులు మారవచ్చు.

3 /5

బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌లు మూసివేసినా, ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎంల సేవలు మాత్రం యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి అత్యవసర లావాదేవీలు ఈ మార్గాల ద్వారా చేసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ, బ్యాంక్‌లో వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి చేయాల్సిన పనులు ఉంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.

4 /5

మే నెలలో కూడా మరికొన్ని రోజుల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. మే 9న రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌లో సెలవు ఉంటుంది. మే 16న సిక్కింలో రాష్ట్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. మే 26న త్రిపురలో kazi నజ్రుల్ ఇస్లాం జయంతి సందర్భంగా సెలవు ఉంటుంది. అలాగే బక్రీద్ పండుగ కారణంగా మే 27 లేదా 28 తేదీల్లో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.

5 /5

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వినియోగదారులు ముందుగానే తమ బ్యాంకింగ్ పనులను ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా పెద్ద మొత్తంలో లావాదేవీలు లేదా ముఖ్యమైన పత్రాలు సంబంధిత పనులు ఉంటే ముందుగానే పూర్తి చేయడం మంచిది.

Next Gallery

