Gold Rate Today: మళ్లీ తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. మే 1వ తేదీ శుక్రవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం, వెండి ధర మరోసారి పడిపోయింది. 18 నుంచి 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర తగ్గింది. మే 1 శుక్రవారం దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 151070కి పడిపోయింది. ముంబైలో ధర 10 గ్రాములకు రూ. 150920కి తగ్గింది. ఒక రోజు ముందు, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,800 లేదా 1.15 శాతం తగ్గి రూ. 1,54,300కి చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $ 4,586.50గా ఉంది.
పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు, బలపడుతున్న డాలర్ బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపాయి. పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు ద్రవ్యోల్బణ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి, ఫెడ్ కీలక వడ్డీ రేట్లు దీర్ఘకాలం పాటు అధికంగా ఉండే అవకాశం కూడా పెరుగుతుంది. పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్లు కొత్త బాండ్లను మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి. తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఉన్న ప్రస్తుత బాండ్లు కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించడానికి తక్కువ ధరకు అమ్మవలసి వస్తుంది. దీనివల్ల వాటి ప్రభావవంతమైన రాబడి పెరుగుతుంది. పెట్టుబడిదారులు బాండ్లను మరింత లాభదాయకంగా భావించడం వల్ల, ఈ పరిస్థితి బంగారం, వెండి వంటి వడ్డీ రహిత ఆస్తులపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.
ఢిల్లీలో బంగారం ధర : ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹151,070. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹138,490 పలుకుతోంది.
ముంబై, కోల్కతా: ప్రస్తుతం ముంబై, కోల్కతాలో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 138340 కాగా, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 150920గా ఉంది.
చెన్నైలో బంగారం ధర: 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹153,810. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹140,990.
పూణే, బెంగళూరులో ధర: ఈ రెండు నగరాల్లో, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 150920 కాగా, 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 138340గా ఉంది.
మరో విలువైన లోహమైన వెండి ధర తగ్గుతూనే ఉంది. మే 1వ తేదీ శుక్రవారం దీని ధర కిలోగ్రాముకు ₹2,59,900కి పడిపోయింది. ఒక రోజు ముందు, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధర ₹6,500, అంటే సుమారు 3 శాతం తగ్గి, కిలోగ్రాముకు ₹2,44,000కి చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ వెండి ధర ఔన్సుకు $73.18గా ఉంది. దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు దేశీయ కారకాలతో పాటు ప్రపంచ కారకాలచే కూడా ప్రభావితమవుతాయి.
