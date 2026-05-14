Medical Shops Closed: మే 20న మెడికల్ షాపుల బంద్.. 12 లక్షల దుకాణాలు మూత! ఎందుకంటే?

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 14, 2026, 03:15 PM IST|Updated: May 14, 2026, 03:15 PM IST

May 20 Medical Shops Closed: దేశవ్యాప్తంగా మెడికల్ షాపులు మే 20వ తేదీన బంద్ ఉండనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులు వెంటనే తమకు కావలసిన మందులు తెచ్చి స్టాక్ పెట్టుకోవాల్సిందే. ఏఐఓసిడి ఈ దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది. ఆన్‌లైన్ ఫార్మసీల ధోరణికి నిరసనగా పెద్ద ఎత్తున ఈ సమ్మె జరగనుంది. మొత్తానికి 12.40 లక్షల దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

బీపీ, షుగర్ పేషెంట్లు, ఏదైనా శస్త్ర చికిత్స జరిగిన పేషెంట్లు ఉంటే మందులు వినియోగిస్తారు. అయితే మే 20వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మెడికల్ షాపులన్నీ బంద్ ఉంటాయి కాబట్టి తమకు కావాల్సిన మందులు ముందుగానే కొనుగోలు చేసి పెట్టుకోవాల్సిందే.  

ఆన్‌లైన్‌లో మందులు విక్రయిస్తున్న ఫార్మసీల ధోరణికి నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మెడికల్ షాపులు మే 20వ తేదీ బంద్ చేస్తున్నట్లు ఏఐఓసీడీ పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సమ్మెలో 12.40 లక్షల దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి.  

ప్రధానంగా ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మందులు విక్రయించడం, భారీ డిస్కౌంట్లతో చిరు వ్యాపారుల పొట్ట కొడుతోన్న ఆన్‌లైన్‌ ఫార్మసీల విక్రయాలను అసోసియేషన్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. ప్రజల ఆరోగ్య భద్రత దృష్ట్యా ఆన్‌లైన్ అమ్మకాలను నియంత్రించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనికి నిరసనగానే పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది.  

ఇక ప్రజలకు కూడా అత్యవసర మందుల అవసరం ఉంటే వెంటనే కొనుగోలు చేసుకోవాల్సిందిగా సూచిస్తుంది. మే 20 కి ముందే మందులు కొనుగోలు చేస్తే ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటారు. మెడికల్ షాపులు బంద్ ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ముందుగానే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.  

మెడికల్ షాపుల్లో ఎక్కువగా సాధారణంగా మందుల విక్రయాలు జరిగేవి. అయితే ఆన్‌లైన్ వేగవంతం అవ్వడం, ఎక్కువగా డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం వల్ల చాలామంది ఆన్‌లైన్‌కే మొగ్గు చూపుతున్నారు. తక్కువ ధరలో మందులు విక్రయించడం, కొంతమంది ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానే మందులు విక్రయిస్తున్నారని ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి.

