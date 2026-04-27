Bank Holidays: మేలో భారీ సెలవులు.. మొత్తం 11 రోజులు బ్యాంకులకు బ్రేక్!

May 2026 bank holidays: మే నెలలో సెలవులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, బ్యాంకు వినియోగదారులకు మంచి విశ్రాంతి లభించనుంది. ఈసారి మొత్తం సుమారు 11 రోజుల వరకు వివిధ రకాల సెలవులు ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంకు సెలవులు, ఆదివారాలు, కొన్ని ప్రాంతీయ పండుగలు కలిపి ఈ సంఖ్య పెరుగుతోంది.
భారతదేశంలో బ్యాంకులు ప్రతి నెల రెండో మరియు నాలుగో శనివారం మూసివేయబడతాయి. అలాగే ప్రతి ఆదివారం కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఈ నియమాలను Reserve Bank of India (RBI) నిర్ణయిస్తుంది. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం మే నెలలో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన సెలవులు ఉంటాయి.
మే 1న కార్మిక దినోత్సవం (May Day) మరియు బుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా చాలా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఇది ఒక ముఖ్యమైన జాతీయ సెలవు. తరువాత మే 9న రెండో శనివారం కావడంతో బ్యాంకులు పనిచేయవు. మే 23న నాలుగో శనివారం కూడా బ్యాంకులకు సెలవే. అదనంగా మే 27న బక్రీద్ (Eid al-Adha) పండుగ కారణంగా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
ఇవి కాకుండా ప్రతి ఆదివారం కూడా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. మే నెలలో మొత్తం ఐదు ఆదివారాలు ఉండటం వల్ల అదనంగా ఐదు రోజుల సెలవులు వస్తాయి. ఈ అన్ని రోజులను కలిపితే మొత్తం సుమారు 11 రోజుల వరకు సెలవులు వస్తున్నాయి.
అయితే, బ్యాంకులు మూసివేసినా డిజిటల్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. NEFT, RTGS వంటి ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ సేవలు 24 గంటలు పనిచేస్తాయి. కస్టమర్లు UPI, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా డబ్బులు పంపించుకోవచ్చు. అలాగే ATMలు కూడా పనిచేస్తాయి కాబట్టి నగదు తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండదు.
కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పండుగల కారణంగా అదనపు సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, మీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బ్యాంకు సెలవుల జాబితాను ముందుగా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.