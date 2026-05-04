English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • May Dry Days 2026: మే 2026 డ్రై డేస్.. ఈ తేదీల్లో మద్యం దొరకదు!

May Dry Days 2026: మే 2026 డ్రై డేస్.. ఈ తేదీల్లో మద్యం దొరకదు!

May 2026 Dry Days in India:మే 2026 నెలలో డ్రై డేస్ గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవడం చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా బయటకు వెళ్లి పార్టీలు ప్లాన్ చేసేవారు, ఇంట్లో చిన్న ఫంక్షన్లు చేసుకునేవారు ఈ తేదీలను గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మద్యం విక్రయాలు పూర్తిగా నిషేధం అవుతాయి.
1 /6

భారతదేశంలో కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగలు, జాతీయ దినోత్సవాలు, లేదా ప్రత్యేక సందర్భాలలో ప్రభుత్వం డ్రై డేలను అమలు చేస్తుంది. ఈ రోజుల్లో వైన్ షాపులు, బార్లు, క్లబ్బులు, రెస్టారెంట్లు వంటి చోట్ల మద్యం అమ్మకాలు ఉండవు. అందుకే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం.

2 /6

మే నెలలో రెండు ముఖ్యమైన డ్రై డేస్ ఉన్నాయి:  మే 1 (శుక్రవారం): బుద్ధ పూర్ణిమ  మే 27 (బుధవారం): ఇద్-ఉల్-జుహా (బక్రీద్). ఈ రెండు రోజుల్లో దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో మద్యం విక్రయాలు నిలిపివేస్తారు. ఇందులో ఒకరోజు అయిపోయింది కాబట్టి ఇంక మే 27 మాత్రం మిగిలింది ‌ అయితే రాష్ట్రానికో రాష్ట్రం నియమాలు కొంచెం మారవచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అదనంగా కూడా డ్రై డేస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

3 /6

డ్రై డే అంటే ఏమిటి? డ్రై డే అంటే ఆ రోజు మద్యం అమ్మకాలు పూర్తిగా నిషేధం ఉండే రోజు. ఈ రోజుల్లో..అన్ని లిక్కర్ షాపులు మూసివేస్తారు, బార్లు, క్లబ్బులు మద్యం సర్వ్ చేయవు, రెస్టారెంట్లలో కూడా మద్యం ఇవ్వరుకానీ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ముందుగా కొనుగోలు చేసిన మద్యం ఇంట్లో తాగడం మాత్రం అనుమతించబడుతుంది. అంటే, వ్యక్తిగత వినియోగం కోసం ఇంట్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు.

4 /6

ఎందుకు డ్రై డేస్ పాటిస్తారు? డ్రై డేస్‌ను ముఖ్యంగా మతపరమైన పండుగలు మరియు జాతీయ ప్రాముఖ్యత ఉన్న రోజుల్లో పాటిస్తారు. ఇది ఆ రోజు గౌరవాన్ని కాపాడటానికి ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్య. ప్రజలు ఆ రోజు ప్రశాంతంగా, గౌరవంగా గడపాలని ఉద్దేశం.

5 /6

చాలా మంది చివరి నిమిషంలో కొనాలనుకుంటే షాపులు మూసి ఉండడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతారు. అందుకే:  పార్టీలు ప్లాన్ చేస్తే ముందుగా కొనాలి  స్టాక్ అవసరమైతే ముందే సిద్ధం చేసుకోవాలి  తేదీలను గుర్తుంచుకోవాలి

6 /6

భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రం తమ తమ నియమాల ప్రకారం డ్రై డేస్‌ను అమలు చేస్తుంది. కొన్ని రాష్ట్రాలు అదనంగా కూడా డ్రై డేస్ ప్రకటించవచ్చు. అందుకే స్థానికంగా ఉన్న నియమాలను కూడా తెలుసుకోవడం మంచిది.

May 2026 dry days dry days in India liquor shops closed May 2026 alcohol ban dates india Buddha Purnima 2026 dry day Bakrid 2026 dry day alcohol sale prohibited India

Next Gallery

Tower Air Cooler: Ac కొనని వారికి ఈ ఎయిర్‌ కూలర్ బెస్ట్‌.. అమెజాన్‌తో సగం ధరకే..