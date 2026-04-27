May Festivals: శని జయంతితోపాటు మే నెలలో అనేక ఇతర ముఖ్యమైన పండుగల పూర్తి జాబితా..!

May 2026 Festival List: ఏప్రిల్ చివరి వారం వచ్చేసింది. మే నెల రాబోతుంది. మే మొదటి రోజు మే డే అంతర్జాతీయ లేబర్ డే నిర్వహిస్తారు. దీంతోపాటు ఈ నెలలో కొన్ని ప్రత్యేక పండుగలు ఉన్నాయి. మే నెలలోనే శని జయంతి వస్తుంది. దీంతోపాటు ఈ నెలలో వస్తున్న అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన పండుగలు జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.
మే 1వ తేదీ అంతర్జాతీయ లేబర్ డే నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజు పబ్లిక్ హాలిడే గా పరిగణిస్తారు. అదే విధంగా ఈరోజు బుద్ధ పూర్ణిమ, చండిక జయంతి పౌర్ణమి రానుంది.
మే 2 తేదీ నారద జయంతి, జేష్ట మాసం కూడా ప్రారంభమవుతుంది. మే 5వ తేదీ మంగళవారం, మే 9వ తేదీ నెల వారి కృష్ణాష్టమి, కాలాష్టమి కూడా నిర్వహిస్తారు.
మే 12వ తేదీ తెలుగు హనుమాన్ జయంతి, మంగళవారం రోజు రానుంది. మే 13వ తేదీ కృష్ణ పరశురామ ద్వాదశి అంటే అపర ఏకాదశి కూడా నిర్వహిస్తారు.
మే 14వ తేదీ గురుప్రదోష వ్రతం, వృషభ సంక్రాంతి, మాస శివరాత్రి కూడా ఇక మే 16వ తేదీన శనిజయంతి కూడా రాబోతుంది. ఆ రోజే వటసావిత్రి వ్రతం, అమావాస్య నిర్వహిస్తారు.
మే 23వ తేదీ నెలవారీ దుర్గాష్టమి, 25వ తేదీ గంగా దసరా, రామలక్ష్మణ ద్వాదశి మే 27వ తేదీ రానుంది. ఇక మేము 30వ తేదీ పౌర్ణమి ఉపవాసం ఉంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)