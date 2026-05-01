May Day 2026 Wishes: బంగారం కన్నా కార్మికుల చెమట కష్టం విలువైనది.. మే డే శుభాకాంక్షలు

May Day 2026 Best Wishes Greetings And Quotes In Telugu: జీవ ప్రపంచంలో మానవుడి జీవితం ఎంతో గొప్పది. పని చేయడంతోనే మానవ నాగరికత అనేది అభివృద్ధి చెందింది. ఆహారం కోసం.. బతకడం కోసం కష్టపడడం ప్రారంభమైంది. ఆ కష్టపడడాన్ని శ్రమ. శ్రమైక జీవన సౌందర్యం ఎంతో గొప్పది. ప్రతి శ్రామికుడు, కార్మికుడు పండుగ చేసుకునే రోజు మే డే. ఈ సందర్భంగా మే డే 2026 శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి.
మన కోసం.. మన కుటుంబం కోసం వారి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మన ఊరిని.. మన పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ.. అందరి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతున్న ప్రతి కార్మికు సోదర సోదరిమణులందరికీ శుభాకాంక్షలు
శ్రమను గౌరవిద్దాం.. శ్రమను గుర్తిద్దాం.. కర్షక, కార్మిక లోకానికి మే డే శుభాకాంక్షలు!
నీ చెమట చుక్కలే ప్రపంచ నాగరికత... నీ రక్తపు బొట్టులే విశ్వమానవుడి కథ. మే డే సందర్భంగా కార్మిక సోదరులకు శుభాకాంక్షలు
తమ చెమట చుక్కతో, ప్రపంచ ప్రగతికి బాసటగా నిలుస్తున్న కార్మిక ప్రపంచానికి మే డే శుభాకాంక్షలు.
చెమట చుక్కలను రాల్చి జీవనం సాగించే కార్మికులు, కర్షకులు, వృత్తి పనిచేసేవారు. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సమాజ అభివృద్ధిలో భాగమవుతున్న కష్టజీవులందరికీ మే డే శుభాకాంక్షలు
ఉత్పత్తి రంగంలో భాగమై సంపదను సృష్టిస్తున్న కార్మికుల రెక్కల కష్టం, వారి త్యాగాలు అమూల్యమైనవి. చెమటోడ్చి పనిచేస్తున్న కష్టజీవులకు మే డే సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు చెబుకుందాం.. వారికి ఇదే శుభాకాంక్షలు