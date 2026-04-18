May Horoscope 2026: మే నెలలో కుబేర యోగం.. బుధాదిత్య, మాలవ్య యోగాలతో ఈ రాశుల వారికి కనకవర్షం!

Budhaditya And Ruchaka Rajayoga Effect On Zodiac: మే నెలలో అత్యంత శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగంతో పాటు రుచక రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఐదు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా చాలా వరకు మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Budhaditya And Ruchaka Rajayoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా మే నెల అత్యంత కీలకమైందిగా మారబోతోంది. ఈ నెలలో గ్రహ సంచారాల కారణంగా పలు శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మే నెల స్టార్టింగ్‌లోనే సూర్యుడితో పాటు భూద గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి గౌరవంతో పాటు మేదస్సు వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఆ భార విజయాలు దక్కుతాయి. అదనంగా మేషరాశిలో కుజుడు ప్రవేశించడం.. ఇది జరిగిన తర్వాతే జరుగుతుంది..
మేషరాశిలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం కారణంగా రుచక రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా వృషభ రాశిలో శుక్రుడి సంచారంతో ఎంతో శక్తివంతమైన మాలవ్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ అన్ని శుభయోగాలతో కొన్ని రాశుల వారికి మే నెల మొత్తం రాజ భోగాలు ఉండబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా చాలా మేలు జరగడమే కాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.  

మేషరాశి వారికి మే నెల అత్యంత సానుకూలంగా మారబోతోంది. వీరికి సూర్యుడు ఉజ్జస్థితిలో ఉండడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు నాయకత్వ లక్షణాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుజుడి ప్రభావంతో ఏర్పడే రుచిక రాజయోగం వల్ల కెరీర్‌లో ఊహించని ఎదుగుదల కనిపించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలతో పాటు వ్యాపారాలు కూడా మెండుగా లాభాలను తెచ్చిపెట్టే విధంగా ఉంటాయి.

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో సుఖసంతోషాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. శుక్రుడి సంచారం కారణంగా ఏర్పడి మాలవ్య రాజయోగం వీరికి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అందించబోతోంది. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడడమే కాకుండా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రతి పని ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు అద్భుతమైన ప్రమోషన్స్ కూడా లభించబోతున్నాయి.   

సింహ రాశి వారికి కుటుంబంతో పాటు ఉద్యోగంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల వీరికి కీర్తి, ప్రతిష్టలు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. శుక్రుడి ప్రభావంతో ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ రంగాల్లో నిలిచిపోయిన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి.  

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా మే నెల ఎన్నో రకాలుగా ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలుగుతాయి. బాధ పెట్టుబడుల నుంచి ఆదాయం విపరీతంగా లభించబోతోంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. కొత్త ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఖర్చుల విషయంలో రాష్ట్ర జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిది.  

మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులతో.. వారి సపోర్టుతో కొండంత అండ నిలుస్తుంది. తీర్థయాత్రలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువుల్లో పురోగతి కూడా కనిపించబోతోంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. జీవితంలో అనుకూల మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి..

