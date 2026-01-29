English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: మేడారం మహా జాతర..రేపు, ఎల్లుండి సెలవు ఇవ్వండి.. వీహెచ్‌పీ డిమాండ్‌..!

Medaram Jatara 2 Days School Holidays: మేడారం మహా జాతర అంగరంగా వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. కేవలం తెలంగాణ ఏపీ రాష్ట్రాల నుంచి మాత్రమే కాదు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తైన భక్తులు వస్తున్నారు. బుధవారం ప్రారంభమైన ఈ మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా రేపు 30, 31 రెండు రోజులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారిక సెలవు ప్రకటించాలని విశ్వహిందు పరిషద్‌ ధర్మాచార్య సంపర్క్ బాలస్వామి డిమాండ్ చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 మేడారం జాతర సందర్భంగా సెలవులు ఇవ్వాలని వీహెచ్‌పీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. మేడారం మహా జాతర రేపు 30, 31 రెండు రోజులు అధికారిక సెలవులు ప్రకటించాలని కోరింది. మేడారంలో క్యాబినెటభేటి నిర్వహించిన సీఎం రేవంత్ సెలవులపై ఎందుకు ప్రకటన చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు.  

2 /5

 ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద గిరిజన జాతర అని చెప్పుకుంటున్న సర్కార్ వేడుకలకు తగిన గుర్తింపు ఇవ్వడం లేదని విశ్వహిందూ పరిషత్ రాష్ట్ర ధర్మాచార్య సంపర్క్‌ ప్రముఖ బాలస్వామి డిమాండ్ చేశారు.   

3 /5

 ఇక మేడారంలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతోంది. మొక్కులు తీర్చుకోవటానికి పెద్ద సంఖ్యలో కుటుంబ సభ్యులతో గద్దెల వద్దకు చేరుకుంటున్నారు. జంపన్న వాగులో స్నానం ఆచరించాలి. ఆ తర్వాత బంగారాన్ని సమర్పించుకుంటున్నారు.   

4 /5

 అటు గోవిందరాజు పగిడిద్దరాజు గద్దెల మీదకు రావడంతో జాతరకు తొలి ఘట్టం ముగిసింది. కన్నెపల్లి నుంచి సారలమ్మ గద్దె వద్దకు వచ్చింది. ఈరోజు సాయంత్రం చిలుకల గుట్ట నుంచి సమ్మక్క గద్దెపైకి చేరుకోనుంది. భక్తులతో మేడారం జనసంద్రం అయిపోయింది.  

5 /5

 తెలంగాణ మంత్రి సీతక్క ఉన్నతాధికారులు సారలమ్మతో గద్దెల వైపు వచ్చారు. మంత్రి పొంగిలేటి శ్రీనివాస్ రావు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించగా.. మంత్రి సీతక్క థింసా నృత్యంతో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ వేడుకలో శివసత్తుల పూనకాలు కూడా కనుల పండగగా సాగుతోంది.

Medaram Jatara 2026 Medaram school holidays Telangana school holiday news Medaram Jatara latest updates

