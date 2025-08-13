English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Schools Holiday: రేపు ఆ జిల్లాలో అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లకు హలీడే.. విద్యాశాఖ కీలక ఆదేశాలు..

Heavy rains: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలకు ఇప్పటికే వాతావరణ కేంద్రం రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ  చేసింది.ఈ క్రమంలో మేడ్చల్, మల్కాజ్ గిరి జిల్లాల పరిధిలోని అధికారులు  కూడా రేపు అన్ని స్కూళ్లకు హలీడేను ప్రకటించారు.
 
1 /6

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వరుణుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. వాతావరణ శాఖ చెప్పినట్లు ఏ మాత్రం కూడా గ్యాప్ ఇవ్వకుండా భారీ వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో జన జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. రోడ్లంతా చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.  

2 /6

భారీగా కురుస్తున్న వానల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు రోజుల పాటు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా.. అన్ని శాఖలకు చెందిన ప్రభుత్వ అధికారుల సెలవుల్ని రద్దు చేసింది.

3 /6

ప్రజలకు ఎల్లవేళల అందుబాటులో ఉండాలని కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.ఈ క్రమంలో మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లా కలెక్టర్ రేపు అంటే..గురువారం ఆగస్టు 14న.. అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలతో పాటు, ఎయిడేడ్ స్కూళ్లకు కూడా సెలవు ఇస్తున్నట్లు  అధికారులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.  

4 /6

ముఖ్యంగా కుండపోతగా కురుస్తున్న వానల నేపథ్యంలో విద్యాశాక ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడకుండా.. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

5 /6

ఈ క్రమంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రెడ్ అలర్ట్ నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.  ఎక్కడికక్కడ రంగంలోకి ట్రాఫిక్ లను క్లియర్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మ్యాన్ హోళ్ల దగ్గర నీళ్లు ఆగకుండా చూస్తున్నారు.  

6 /6

ఇప్పటికే హైదరాబాద్ పరిధిలో స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చిన అధికారులు, ఐటీ కంపెనీలకు కూడా రేపు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానంను అమలు చేయాలని కంపెనీలను ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రెడ్ అలర్ట్ నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.   

School Holiday Heavy Rains Medchal Malkajgiri hyderabad news govt schools holiday Heavy rains in Hyderabad Rains in Hyderabad imd red alert for Telangana Medchal malkajgiri govt and private schools holiday schools holiday news TG Govt

Next Gallery

All in One Batter: ఇడ్లీలు, దోశలు, పొంగనాలు అన్ని ఈ ఒక్క పిండితో తయారు..!