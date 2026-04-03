Tomorrow Bandh: 36 గంటల పాటు ఆ సేవలు బంద్..రెండు రోజులపాటు నిలిపివేత!

Services Bandh : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు కీలకమైన సేవలు అందించే మీ సేవ కేంద్రాల గురించి ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం బయటకు వచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని మీ సేవ కేంద్రాల్లో శుక్రవారం రాత్రి నుంచి రెండు రోజులపాటు సేవలు పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం కారణంగా ప్రజలు కొంత అసౌకర్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా అనేక ప్రభుత్వ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆదాయ ధృవపత్రం, కుల ధృవపత్రం, జనన మరణ నమోదు, రేషన్ కార్డు సేవలు వంటి ముఖ్యమైన పనులు ప్రజలు ఈ కేంద్రాల ద్వారా సులభంగా చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడుతున్నాయి.
ఈ సేవలు నిలిపివేయడానికి ప్రధాన కారణం కొత్త సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ మరియు మెయింటెనెన్స్ పనులు అని అధికారులు తెలిపారు. సేవలను మరింత వేగంగా, సులభంగా అందించడానికి ఈ అప్డేట్ అవసరమని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సిస్టమ్లో కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలు ఉండటంతో వాటిని సరిచేయడానికి ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఈ సాంకేతిక అప్డేట్ ప్రక్రియ పూర్తవడానికి సుమారు 36 గంటల సమయం పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో అన్ని మీ సేవ కేంద్రాలు పూర్తిగా మూసివేయబడతాయి. అందువల్ల ప్రజలు తమ అవసరమైన పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా అత్యవసర పనులు ఉన్న వారు శుక్రవారం రాత్రికి ముందే మీ సేవ కేంద్రాలను సంప్రదించడం మంచిదని అధికారులు తెలిపారు. లేకపోతే రెండు రోజుల పాటు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇది తాత్కాలికంగా మాత్రమే ఉండే సమస్య అని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
అంతేకాకుండా, ఈ అప్డేట్ పూర్తయ్యాక మీ సేవ కేంద్రాలు మరింత వేగంగా పనిచేస్తాయని, సేవలు అందించడం సులభమవుతుందని అధికారులు చెప్పారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం.
తిరిగి సోమవారం ఉదయం నుంచి మీ సేవ కేంద్రాలు యథావిధిగా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి. అన్ని సేవలు మామూలుగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. అందువల్ల ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం తెలిపింది.