English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Meena Daughter Nainika: నటి మీనా కూతుర్ని చూశారా!? 13 ఏళ్లకే హీరోయిన్‌ తలదన్నే అందం! అమ్మాకూతుళ్లు ఎలా ఉన్నారంటే?

Meena Daughter Nainika: నటి మీనా కూతుర్ని చూశారా!? 13 ఏళ్లకే హీరోయిన్‌ తలదన్నే అందం! అమ్మాకూతుళ్లు ఎలా ఉన్నారంటే?

Meena Daughter Nainika Photos: ఒకప్పుడు తన కళ్లతోనే కవితలు పలికించి, దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమను ఒక ఊపు ఊపిన అందాల నటి మీనా. బాలనటిగా కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోయిన్‌గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేశ్, రజనీకాంత్ వంటి అగ్ర హీరోలందరి సరసన నటించి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె వారసురాలు, కూతురు నైనిక వంతు వచ్చింది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నైనిక ఫోటోలు చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
1 /6

Meena Daughter Nainika Photos: ఒకప్పుడు తన కళ్లతోనే కవితలు పలికించి, దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమను ఒక ఊపు ఊపిన అందాల నటి మీనా. బాలనటిగా కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోయిన్‌గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేశ్, రజనీకాంత్ వంటి అగ్ర హీరోలందరి సరసన నటించి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె వారసురాలు, కూతురు నైనిక వంతు వచ్చింది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నైనిక ఫోటోలు చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

2 /6

విజయ్ నటించిన 'తేరి' (తెలుగులో పోలీస్) సినిమాలో బుజ్జి పాపగా కనిపించి మెప్పించిన నైనికను చూసి అందరూ మురిసిపోయారు. కానీ, తాజాగా బయటకు వచ్చిన ఫోటోల్లో నైనికను చూస్తుంటే.. "అప్పుడే ఇంత పెద్దదైపోయిందా?" అనిపించక మానదు.

3 /6

ప్రస్తుతం 13 ఏళ్ల వయసున్న నైనిక, లేటెస్ట్ ఫోటోషూట్‌లో అచ్చం సిండ్రెల్లా లాగా మెరిసిపోతోంది. క్రిస్మస్ సందర్భంగా తన తల్లి మీనాతో పాటు ఉన్న ఓ ఫొటో వైరల్ అవుతోంది. నైనిక కళ్ళు, నవ్వు అచ్చం తల్లి మీనాలాగే ఉన్నాయని, త్వరలోనే మరో స్టార్ హీరోయిన్ రాబోతోందని అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

4 /6

నైనిక ఇప్పటికే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా తన నటనతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె తన చదువుపై దృష్టి పెట్టినట్లు మీనా గతంలో తెలిపారు. అయితే, నైనిక గ్లామర్, యాక్టింగ్‌పై ఉన్న పట్టు చూస్తుంటే, చదువు పూర్తయిన వెంటనే హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఖాయమని టాలీవుడ్ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది.

5 /6

వ్యక్తిగత జీవితంలో భర్త విద్యాసాగర్ మరణం తర్వాత మీనా కొంతకాలం కుంగిపోయినప్పటికీ, ఇప్పుడు మళ్ళీ సినిమాల్లో బిజీ అవుతున్నారు. మీనా ప్రస్తుతం మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్‌తో కలిసి'దృశ్యం 3' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. 

6 /6

ప్రస్తుతం సీనియర్ హీరోలకు జోడీగా, అలాగే కీలక పాత్రల్లో నటిస్తూ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు."మీనా గారు చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా వచ్చి ఎలా స్టార్ అయ్యారో.. నైనిక కూడా అదే బాటలో ప్రయాణించి సక్సెస్ అవ్వాలి" అని నెటిజన్లు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

Meena Daughter Meena meena daughter age Meena Movies meena daughter study Meena films meena daughter height Meena Daughter actress meena daughter

Next Gallery

Vaikuntha Ekadashi 2025: వైకుంఠ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. డిసెంబర్ 30న లేదా 31న పండితులు ఏమంటున్నారంటే..?..