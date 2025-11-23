Meena: ఏ హీరో విడాకులు తీసుకున్న నాతో త్వరలో పెళ్లంటూ లింక్ చేస్తున్నారు.. పుకార్లపై మండిపడ్డ నటి మీనా

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Meena Slams Divorce Rumours: సీనియర్ హీరోయిన్ మీనా గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కెరీర్‌లో ఎన్నో హిట్ సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించింది మీనా. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే మీనా.. తన పర్సనల్ లైఫ్, హెల్త్, కెరీర్ గురించి ఎప్పటికప్పుడూ అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అయితే తాజాగా తన రెండో పెళ్లిపై వస్తున్న రూమర్స్ పై మీనా ఫైర్ అయింది. 
 
తనకంటే తన వ్యక్తిగత జీవితంపై బయటివాళ్లకే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నారు మీనా. ప్రస్తుతం తను తన కూతురితో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానని తెలిపింది. బయట తన గురించి వస్తున్న పుకార్లను చూస్తుంటే నవ్వొస్తుందని చెప్పుకొచ్చింది మీనా. 

అయితే సోషల్ మీడియాలో తన పెళ్లి గురించి వస్తున్న రూమర్లపై మండిపడింది మీనా. ఏ హీరో డివొర్స్ తీసుకున్న వెంటనే తనతో.. ఆ హీరోకి ముడిపెడుతున్నారని.. త్వరలోనే ఆ హీరోతో నా రెండో పెళ్లంటూ ప్రచారాలు చేస్తున్నారని వాపోయింది.  

ఇక ఈ వార్తలపై ఒక్కటి కూడా నిజం లేదని.. తన పర్సనల్ లైఫ్‌లో అలాంటివి ఏమీ జరగడం లేదని మీనా క్లారిటీ ఇచ్చింది. పాప పుట్టిన తర్వాత తన పూర్తి సమయాన్ని పాప కోసమే కేటాయించనని మీనా చెప్పింది.

తన కూతురు పుట్టాకనే తనకు దృశ్యం మలయాళ వెర్షన్ నుంచి ఆఫర్ వచ్చిందన్న మీనా.. ఫస్ట్ తను ఆ ప్రాజెక్ట్ ను రిజెక్ట్  చేశానని తెలిపింది. పాపను వదిలి షూటింగ్‌కి వెళ్లలేను అనిపించిందని.. కానీ ఆ తర్వాత కథ బాగా నచ్చడంతో, చివరకు ఆ సినిమాలో నటించానని వెల్లడించింది. ఇక ఆ సినిమా తర్వాత నుండి తనకు మంచి ఆఫర్స్ వస్తున్నాయని మీనా తెలిపింది. 

తనకు నచ్చిన పాత్రలు, తనను ఛాలెంజ్ చేసే స్టోరీలు వస్తే ఇకముందు కూడా తప్పకుండా సినమాల్లో నటిస్తానని మీనా చెప్పింది.  ఇక తమ అభిమాన నటి మీనా మాటలు విన్న ఫ్యాన్స్.. ఆమె నిజాయితీని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. మీనాను ఏ పుకార్లతోనూ కదిలించలేమని.. ఇలా ప్రతిసారి తమ ఫేవరేట్ హీరోయిన్ పై గాసిప్స్ క్రియేట్ చేయవద్దని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

