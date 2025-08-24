English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Meena Net Worth: మీనా భర్త ఆస్తి మొత్తం ఎవరికీ రాశారో తెలుసా..? మీనాకు మాత్రం చిల్లి గవ్వ కూడా ఇవ్వలేదు..!

Meena Husband Net Worth 
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీనా తనకంటూ ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చుకునింది. తెలుగులోనే కాకుండా తమిళంలో కూడా ఆమె ఎన్నో సినిమాలలో నటించి మెప్పించింది. అయితే మీనా భర్త కొద్ది సంవత్సరాల క్రితమే మరణించగా ఆయన ఆస్తిలో చిల్లి గవ్వ కూడా మీనాకి రాలేదు..
1 /5

మీనా, విద్యాసాగర్ అనే బిజినెస్ మాన్ ని 2009..లో వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. పదేళ్లపాటు వీళ్ళ జీవితం సాఫీగా సాగగా ఆ తర్వాత కరోనా టైంలో మాత్రం.. మీనా భర్తకి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడంతో.. హాస్పిటల్లో చేర్చారు.   

2 /5

ఇక లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఆయన కొద్ది రోజుల తర్వాత మరణించారు. వీళ్ళిద్దరికీ నైనిక అనే ఒక పాప కూడా ఉంది. ఆ పాప విజయ్ తేరీ సినిమా ద్వారా సినిమాల్లోకి అడుగు పెట్టింది.

3 /5

ఇక మీనా భర్త చనిపోయే ముందు మీనాకు, తన భర్తకు ఆస్తి విషయంలో కొన్ని సార్లు తగాదాలు వచ్చాయి అని కోలీవుడ్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఆ తర్వాత మాత్రం ఈ రూమర్స్ గురించి ఎటువంటి ప్రచారం లేదు. 

4 /5

ఈ క్రమంలో మీనా భర్తకు ఏకంగా 250 కోట్ల ఆస్తి ఉండేది అని సమాచారం. కానీ ఆశ్చర్యం కొద్దీ ఆయన మరణించిన తర్వాత ఇందులో పైసా కూడా మీనాకు రాలేదంట.   

5 /5

విద్యాసాగర్ తన ఆస్తి మొత్తం తన కూతురు నైనికాకి రాశారు అని తెలుస్తుంది. దీంతో మీనాక్షి కాకుండా తన భర్త ఆస్తి మొత్తం కూడా ఆమె కూతురుకు వచ్చింది. ఇక మీనా సినిమాల ద్వారా దాదాపు 60 నుంచి 70 కోట్ల ఆస్తి సంపాదించినట్టు తెలుస్తోంది.

Meena Net Worth Meena Husband Net Worth Meena Assets Meena Husband's Wealth Meena Family Meena's Husband Meena Daughter Meena Husband's Assets Meena Wealth After Husband's Death Meena's Financial Details

Next Gallery

Central Govt Employees: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. పండగ బంపర్ ధమాకా.. 5 రోజుల ముందే అకౌంట్లో డబ్బులు వేయనున్న ప్రభుత్వం..!!