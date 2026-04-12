  • Meena: విడాకులు తీసుకున్న వాళ్ళతో సంబంధం.. మీనా ఏం చెప్పిందంటే..!

Meena: విడాకులు తీసుకున్న వాళ్ళతో సంబంధం.. మీనా ఏం చెప్పిందంటే..!

Meena latest news: తెలుగు ప్రేక్షకులకు మీనా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాల్లోకి వచ్చిన ఆమె, తన అందం, నటనతో కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించుకుంది. ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలిగిన మీనా, ఇప్పుడు కూడా మంచి పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
1986లో చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన మీనా.. తక్కువ సమయంలోనే హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది. తెలుగు మాత్రమే కాకుండా తమిళ, హిందీ సినిమాల్లో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమె కెరీర్‌లో రజనీకాంత్, చిరంజీవి, వెంకటేశ్, నాగార్జున, బాలకృష్ణ లాంటి అగ్ర హీరోలతో కలిసి నటించి ఎన్నో హిట్ సినిమాలు అందించింది.  

ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మీనా చెప్పిన కొన్ని విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చిన రూమర్స్ గురించి ఆమె ఎమోషనల్‌గా స్పందించింది. తన భర్త మరణించిన ఒక వారం తర్వాతే తాను రెండో పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్లు కొన్ని వార్తలు వచ్చాయని ఆమె బాధ వ్యక్తం చేసింది.

“నా భర్త చనిపోయిన వెంటనే అలాంటి వార్తలు రాయడం చాలా బాధ కలిగించింది. వాళ్లకు కుటుంబాలు ఉండవా? ఇలా ఎలా రాస్తారు?” అని మీనా ప్రశ్నించింది. అలాంటి ఫేక్ న్యూస్ వల్ల తనకు చాలా అసహ్యం కలిగిందని కూడా చెప్పింది. అంతేకాదు, ఎవరు విడాకులు తీసుకున్నా తనతో పెళ్లి అని వార్తలు రావడం తనను మరింత బాధపెట్టిందని తెలిపింది. “విరాకులు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరితో నాకు సంబంధం పెడుతూ వార్తలు రాశారు,”  అని చెప్పకోచ్చింది.

2009లో మీనా విద్యాసాగర్ ను వివాహం చేసుకుంది. అయితే 2022లో ఆయన అనారోగ్యంతో మరణించారు. ఆ సంఘటన ఆమె జీవితంలో పెద్ద షాక్‌గా మారింది. అయినప్పటికీ, ఆమె ధైర్యంగా నిలబడి తన కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తోంది.  

ప్రస్తుతం మీనా మళ్లీ సినిమాల్లో బిజీ అవుతోంది. ముఖ్యంగా మూకుటీ అమ్మన్ 2 సినిమాలో నటిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. తన జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలను దాటుకుని, మళ్లీ ముందుకు సాగుతున్న మీనా నిజంగా చాలా మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.

Zanai Bhosle Siraj: ఆశా భోస్లే మనవరాలు ఏం చేస్తుందో తెలుసా? క్రికెటర్ సిరాజ్‌తో జనై భోస్లే డేటింగ్?