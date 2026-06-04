/Meena: నాగార్జున విషయంలో తప్పు చేసిన మీనా.. ఇప్పటికీ అదే విషయంపై బాధపడుతున్న నటి!

Meena:ఒకప్పుడు దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర హీరోయిన్గా వెలుగొందిన మీనా అనేక భాషల్లో స్టార్ హీరోల సరసన నటించి ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాల్లో వరుస విజయాలు అందుకుని ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని గెలుచుకుంది.
తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన సినీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను మీనా పంచుకుంది. కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎక్కువగా భావోద్వేగ పాత్రలు చేసేదాన్నని ఆమె తెలిపింది. అందుకే చాలామంది తనను సరదాగా “గ్లిజరిన్ హీరోయిన్” అని పిలిచేవారని నవ్వుతూ గుర్తుచేసుకుంది. సావిత్రి, శ్రీదేవి వంటి గొప్ప నటీమణుల నటనను చూసి ఎంతో నేర్చుకున్నానని, అయితే వారిని అనుకరించకుండా తనకంటూ ప్రత్యేక శైలిని ఏర్పరచుకోవాలని ప్రయత్నించానని చెప్పింది.
తన కెరీర్ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో రోజుకు రెండు, మూడు షిఫ్ట్లలో పనిచేసేదాన్నని మీనా వెల్లడించింది. సినిమాల షూటింగ్లతో చాలా బిజీగా ఉండటంతో భోజనం, విశ్రాంతికి కూడా సరైన సమయం దొరకేది కాదని తెలిపింది. హిందీ చిత్రాల్లో ఎక్కువగా కనిపించకపోవడానికి కూడా ఇదే ప్రధాన కారణమని ఆమె వివరించింది. దక్షిణాదిలో వరుస ప్రాజెక్టులు ఉండటంతో బాలీవుడ్ అవకాశాలను స్వీకరించలేకపోయానని చెప్పింది.
అయితే తన కెరీర్లో ఇప్పటికీ గుర్తొచ్చే ఒక విషయం ఉందని మీనా చెప్పింది. నాగార్జున హీరోగా తెరకెక్కిన ప్రేమకథా చిత్రం *'నిన్నే పెళ్లాడతా'*లో నటించే అవకాశం మొదట తనకే వచ్చిందని వెల్లడించింది. అప్పటికే తమిళంలో పలు సినిమాలకు కమిట్ కావడంతో ఆ చిత్రానికి కావాల్సిన డేట్స్ ఇవ్వలేకపోయానని తెలిపింది. నిర్మాతలు ఎక్కువ రోజుల కాల్షీట్లు కోరినా, తన బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా అంగీకరించలేకపోయానని వివరించింది.
తర్వాత ఆ సినిమా విడుదలై ఘన విజయం సాధించినప్పుడు చాలా బాధపడ్డానని మీనా తెలిపింది. సినిమా చూసిన తర్వాత తాను ఎంత మంచి అవకాశాన్ని కోల్పోయానో అర్థమైందని చెప్పింది. ఆ పాత్రను తాను చేసి ఉంటే బాగుండేదని అనిపించిందని పేర్కొంది. ఇదే కాకుండా రజనీకాంత్ నటించిన ‘నరసింహ’ సినిమాలో నీలాంబరి పాత్ర కూడా మొదట తనకే వచ్చిందని, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ అవకాశం కూడా చేజారిపోయిందని వెల్లడించింది.
సినీ జీవితంలో అవకాశాలు రావడం ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని సరైన సమయంలో అందిపుచ్చుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమని మీనా అభిప్రాయపడింది. అయితే తాను ఏ సినిమాను ఉద్దేశపూర్వకంగా వదులుకోలేదని, అప్పటి పరిస్థితులు మరియు డేట్స్ సమస్యల కారణంగానే కొన్ని మంచి అవకాశాలు మిస్ అయ్యాయని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ఆమె వ్యాఖ్యలు సినీ అభిమానులలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.